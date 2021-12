So wirst du einen Schnupfen schnell wieder los

In der Winterzeit gibt es kein Vorbei am Schnupfen, einer Entzündung der Nasenschleimhaut. Wenn die Nase rinnt, muss aber nicht immer gleich zu Medikamenten gegriffen werden. Eine Möglichkeit, um die nervige Rotznase schnell wieder loszuwerden, ist das Inhalieren mit heißem Wasserdampf. Dabei werden die Schleimhäute in den oberen Atemwegen befeuchtet und deren Durchblutung gesteigert – der oftmals hartnäckig festsitzende Schleim kann dadurch leichter ausgeschnäuzt werden.

Scharfes Essen löst den Schleim ebenfalls, zudem tötet es auch die Keime bei einer Entzündung ab. Wer es weniger scharf mag, isst am besten selbst gemachte Hühnersuppe – Forscher konnten nachweisen, dass auch diese entzündungshemmend wirkt. Viel trinken, am besten stilles Wasser oder lauwarmen Kräutertee, wird ebenfalls empfohlen. Am effektivsten wird man Schnupfen allerdings mit viel Schlaf los. Dann übernimmt das menschliche Immunsystem und bekämpft die rinnende Nase ohne weiteres Zutun.

(L'essentiel/red)