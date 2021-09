Always zeigt rotes Periodenblut in der Werbung

Werbungen für Periodenprodukte sehen meist ähnlich aus: Eine Frau bewegt sich unbeschwert durch den Alltag. Dazwischen gibt es meist ein Schnittbild, auf dem Binden mit einer blauen Flüssigkeit beträufelt werden.

Über 30 Jahre lang hat das der Bindenhersteller Always so gemacht, ab diesem September soll sich das nun ändern. Zumindest in Deutschland – hier soll das Periodenblut nun rot sein. Das bestätigt Sherin Wanning, Brand Managerin von Always in einer Medienmitteilung: «Ab September werden wir die Periode in unserer Werbung so zeigen, wie sie ist: rot. Das soll ein Beitrag sein, natürlich mit dem Thema umzugehen und es weiter zu enttabuisieren.» Auch auf Instagram hat Always Deutschland diese Veränderung angekündigt.

Gemischte Reaktionen auf rotes Blut

Am 1. September wurde der TV-Spot zum ersten Mal ausgestrahlt:

Manche scheinen mit der Entwicklung ihre Mühe zu haben. So kommentiert jemand: «Ich finde es ganz schlimm! Ohne Worte.» Bei vielen menstruierenden Menschen scheint er allerdings gut anzukommen. Eine Userin schreibt: «Bin total geflasht vom neuen Werbespot. Endlich keine blaue Flüssigkeit, endlich mehr Realität... DANKE!»

