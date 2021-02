Luxemburgs Architektur ist preisverdächtig

Die Europäische Kommission und die Fundació Mies van der Rohe haben am Dienstag die Nominierungen für den Mies van der Rohe Award 2022 bekanntgegeben. Die Auszeichnung gilt als renommiertester Architekturpreis Europas – das Großherzogtum geht mit fünf Bauwerken ins Rennen. Unter den Luxemburger Anwärtern sind die Nei Sportshal Bridel und das Shopping Center Cloche d’Or.

Insgesamt 499 Arbeiten in 279 Städten in 41 Ländern sind von unabhängigen europäischen Experten, nationalen Architekturverbänden und dem Preisbeirat nominiert worden. Die Preisvergabe findet im Mai 2022 statt, bis dahin gibt es noch eine zweite Nominierungsrunde, in der Bauwerke in die Liste aufgenommen werden, die erst bis zum April 2021 fertiggestellt werden.

Der «Preis der Europäischen Union für zeitgenössische Architektur», wie sich die Auszeichnung vollständig nennt, ist 1987 von der Europäischen Kommission, dem EU-Parlament und der Mies van der Rohe Stiftung ins Leben gerufen worden. Er wird alle zwei Jahre verliehen. Namensgeber ist der Architekt Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), einer der bedeutendsten Architekten der Moderne. Eines seiner bekanntesten Bauwerke ist der Barcelona Pavillon (oder auch Deutsche Pavillon) zur Weltausstellung 1929.

Barcelona Pavillon (Foto: Hans Peter Schaefer)

(mei/L'essentiel)