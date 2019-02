Das Frühstück ist nicht die wichtigste Mahlzeit

«Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag»: Wer hat sich mit diesem Satz in den Ohren nicht schon im Halbschlaf das Müsli einverleibt, obwohl sich der Hunger noch gar nicht einstellen wollte – geschweige denn der Appetit. Doch gemeinhin bekannt sollte die erste Mahlzeit des Tages doch so wichtig sein. Britische Forscher fanden nun heraus, das stimmt wohl nicht.

Eine im British Medical Journal veröffentlichte Studie zeigt, dass der Plan, mit einem ausreichenden Frühstück Heißhungerattacken und somit einer Gewichtszunahme vorzubeugen, wohl nicht aufgeht. Denn gemäß der Studie fördert ein morgendliches Essen sogar eher eine erhöhte Kalorienaufnahme. Die Wissenschaftler testeten zwei Gruppen von Versuchspersonen, von denen die eine Gruppe morgens etwas aß und die andere das Frühstück wegließ. Das Ergebnis: Diejenigen, die morgens bereits eine Mahlzeit zu sich nahmen, konsumierten im Schnitt 260 Kalorien mehr pro Tag.

Mahlzeiten weglassen, kann schädlich sein

Wer jetzt Schnappatmungen bekommt, weil er sein geliebtes Frühstück auslassen muss, der kann beruhigt sein: Denn auf der anderen Seite kann es sogar schädlich sein, das Frühstück oder generell eine ganze Mahlzeit einfach so wegzulassen. Eine Gewichtsabnahme hängt von der Anzahl der Kalorien im Verhältnis zu dem, was man über den Tag verbrennt, ab. Man sollte generell jedoch vermeiden, das Frühstück zu einem Büfett mit dem besten aus fünf Sorten Zucker ausarten zu lassen.

Es gehe darum, einen gesunden Lebensstil und eine ausgewogene Ernährung anzustreben, dann habe das Frühstück auch keine negativen Auswirkungen auf das Gewicht. Yoni Freedhoff, Professor an der Universität von Ottawa (Kanada) erklärt: «Es ist wichtig, was ein Mensch zum Frühstück isst.» Man solle zum Beispiel süße Getreideprodukte oder auch Süßigkeiten wie Muffins vermeiden. Aber ab und an darf man sich auch mal was gönnen, schließlich hängt Gesundheit von mehr ab, als nur der Zahl auf der Waage.

(L'essentiel/Valentina San Martin)