Songs, die man am Freitag, den 13. hören sollte

Seit Jahrhunderten schreibt der Volksglaube diesem kosmischen Unglücksdatum besonders viel schlechtes Karma zu. Auch in der Musikwelt geht die Paraskavedekatriaphobie, also die Angst vor diesem speziellen Tag, um. Das Glück ist ja bekanntlich ein Vogel. Und viele Menschen glauben nicht daran, dass es an einem Freitag, den 13., aus seinem Nest fliegt.

Der statistisch nicht erwiesene Irrglaube, dass an jenen seltenen Tagen besonders viel Unheil passiert, inspiriert auch die Kunst. Unzählige Filme, Bücher und Lieder wurden dem Tag, der pro Jahr mindestens einmal und maximal dreimal vorkommen kann, gewidmet.

Im Folgenden findet ihr (mit dem Titel oben) insgesamt 13 Songs, die man sich an einem Freitag, den 13. anhören sollte.

Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising

Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.)

Social Distortion - Bad Luck

Europe - Superstitious

Johnny Cash - Thirteen

Albert King - Born Under A Bad Sign

Lynyrd Skynyrd - Good Luck Bad Luck

Misfits - Friday The 13th

Frank Sinatra - Luck Be A Lady

Janet Jackson - Black Cat

Stevie Wonder - Superstition

Britney Spears - Lucky

(L'essentiel)