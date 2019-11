Regierung verschärft Kontrollen für Tätowierer

Für Tätowierer, Piercer und Solarien wurde bereits im März 2018 in Luxemburg ein gesetzlicher Rahmen geschaffen, der sicherstellen soll, dass die Gewerbe zureichend kontrolliert werden. Nun kündigte die Regierung am Freitag an, dass die Kunden noch besser geschützt werden sollen.

So werden die Kontrollen für diese Gewerbe in Zukunft von geschultem Personal durchgeführt. «Das ist im Interesse der Kundensicherheit», erklärt Gesundheitsminister Étienne Schneider in einer Pressemitteilung. «Strenge Vorschriften in diesem Bereich schützen vor gesundheitlichen Risiken.»

Für die Überwachung der Hygiene- und Gesundheitsbedingungen sollen Beamte in Zukunft speziell ausgebildet werden, so der Regierungsrat. Ab dem 1. Juni 2020 werden die Betriebe den Kontrollen und gegebenenfalls Strafverfahren unterliegen, sollten Verstöße festgestellt werden.

