Parkettleger ist der beste Lehrling Luxemburgs

Es ist eine motivierende Anerkennung, die Michel Didier erhalten hat. Der 27-Jährige aus Rollingen wurde in der vergangenen Woche mit dem Rotary-Preis für den besten Lehrling 2020 ausgezeichnet. «Ich war natürlich sehr glücklich und stolz, aber auch überrascht, denn ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, diesen Preis zu erhalten», sagt der junge Mann. Er habe sich nie dafür beworben. Eines Tages sei er dann plötzlich von der Handwerkskammer angerufen worden, die ihm die Nachricht mitteilte.

Doch was genau gefällt Didier an seiner Arbeit als Parkettleger? «Es gibt mehrere Aspekte», antwortet er. Den Beruf habe er nach und nach entdecken können, da sein Schwiegervater selber Parkettleger ist. Für Didier sei es überhaupt nicht in Frage gekommen, einen klassischen Bürojob auszuüben. «Das ist nämlich überhaupt nicht mein Ding!», sagt er. So habe er sich für eine Berufsausbildung im Escher Lycée Guillaume-Kroll entschlossen, wo er einen DAP mit Ausbildungsvertrag in der Firma Bribois absolvierte.

Dort habe er gelernt, «die unterschiedlichen Methoden beim Parkettverlegen» anzuwenden. «Bevor ich mit meiner Ausbildung anfing, wusste ich bereits, dass die Arbeit sehr abwechslungsreich ist», sagt er. Didier plant nun seine Meisterprüfung abzulegen.

