Das Party-​​Haus von Paris Hilton steht zum Verkauf

Könnten Wände sprechen, so hätten sie in diesem Fall bestimmt einiges zu erzählen. Denn das, was die Wände der ehemaligen Villa von Paris Hilton zu sehen bekamen, würde einige Bücher füllen und wäre kaum jugendfrei. Hilton kaufte sich das Haus in den Hollywood Hills im Jahr 2003, also in ihren wildesten Partyjahren, und ließ es von Stardesignerin Faye Resnick nach ihrem Geschmack und Bedürfnissen aus- und umbauen.

Zwar verkaufte das It-Girl die Liegenschaft nach nur vier Jahren, doch ein Immobilienhändler hatte ein gutes Näschen für ein noch besseres Geschäft und ließ die Villa, inklusive des ganzen Mobiliars und der Partyausstattung, unangetastet. Dank dem Namen Paris Hilton konnte er die Liegenschaft jahrelang als Party-Location vermieten. Kostenpunkt: 20.000 Euro im Monat.

Machen die Bars downtown zu, gehts ab an die Stange

Nur schon die Lage, unweit des legendären Hotels Chateau Marmont und des Sunset Boulevard, spricht dafür, dass es sich um eine perfekte Party-Location handelt. Weil in Los Angeles Bars bereits um zwei Uhr morgens schließen müssen, feiern Locals gern in ihren Privathäusern weiter bis in die frühen Morgenstunden.

Das Interior ist perfekt auf Partys ausgerichtet: Im Wohnzimmer im 60s-Stil hängen Discokugeln und Jungeble Chairs, für gewisse Sorten von Entertainment wurde auf dem Salontisch eigens eine Poledance-Stange montiert.

Komplett verspiegeltes Schlafzimmer

Für Vergnügen der privateren Art bietet sich das komplett verspiegelte Schlafzimmer an, wer sich abkühlen mag, der springt in den kleinen Pool im Garten, oder man spielt eine Runde Billard im Game-Zimmer.

Beim Kaufpreis von knapp 4,8 Millionen Euro sind alle Möbel inklusive, und so scheint Paris Hiltons Villa für L.A.-Verhältnisse fast ein Schnäppchen zu sein. Doch Paris ist nicht nur ein Party-Girl, sie ist auch eine kluge Geschäftsfrau.

Gerade mal vier Jahre lang (2003 bis 2007) war sie im Besitz der Villa, mit dem Verkauf strich Paris einen satten Gewinn von 2,5 Millionen Euro ein. Und auch der aktuelle Verkäufer dürfte sich freuen. Der Kaufpreis wird mit 4,8 Millionen Euro veranschlagt, vor elf Jahren luchste er Paris das Haus für 3,8 Millionen ab. Eine Gewinnmarge von einer Million wäre ein hübsches Weihnachtsgeschenk.

(L'essentiel/lme)