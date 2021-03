Diese Lebensmittel dürfen keinesfalls in die Mikrowelle

Seit über 70 Jahren steht die Mikrowelle als praktischer Helfer in vielen Küchen. Oft bleiben nach dem Essen noch Reste übrig, die man am nächsten Tag problemlos aufwärmen und verspeisen kann. Bei einigen Lebensmitteln ist jedoch Vorsicht geboten. Nicht jedes Gericht ist zum Aufwärmen in der Mikrowelle geeignet.

Spinat, Sellerie und rote Rüben

Schon als Kind wurde man von den Eltern davor gewarnt, dass man Spinat auf keinen Fall noch einmal aufwärmen dürfe. Schon gar nicht in der Mikrowelle. An dieser alten Küchenweisheit ist tatsächlich etwas dran, sie hängt mit dem hohen Nitratwert zusammen.

Durch die Hitze kann der Nitratgehalt im Spinat giftig werden. So können krebserregende Stoffe entstehen. Das selbe gilt übrigens für Sellerie und rote Rüben.

Geflügel

Kaltes Hühnerfleisch in der Mikrowelle zu erhitzen, ist keine gute Idee. Dabei verändern sich die Proteinstrukturen im Fleisch. Die Eiweiße können demnach im Körper nicht mehr richtig verarbeitet werden. Verdauungsstörungen, sowie Übelkeit und Durchfall sind die Folge.

Auch werden beim Garen nicht immer alle Salmonellen abgetötet. Es ist ratsamer, das Geflügel auf dem Herd heißzumachen – und zwar so, dass es komplett durcherhitzt ist, auch in der Mitte. Lauwarm ist keine Option.

Pilze

Pilze und Schwammerl sollten nach der Zubereitung sofort verspeist werden. Das Eiweiß der Pilze ist sehr empfindlich und kann beim Aufwärmen schnell verderben. Bei längerer Aufbewahrung können sich Mikroorganismen und gefährliche Giftstoffe bilden.

Kartoffeln

Wenn du Kartoffeln nach dem Kochen bei Zimmertemperatur abkühlen lässt, anstatt sie in den Kühlschrank zu stellen, können sich giftige Sporen bilden. In der Mikrowelle werden diese oft nicht gänzlich abgetötet.

Der Verzehr kann zu Durchfall oder Brechreiz führen. Sollten gekochte Kartoffeln übrig bleiben, verstaue sie also direkt im Kühlschrank. Auch ist es ratsamer, sie in einem Topf aufzuwärmen.

Reis

Auch mit gekochtem Reis verhält es sich ähnlich. Also niemals bei Zimmertemperatur stehen lassen und unverzüglich im Kühlschrank aufbewahren.

Eier

Das Aufwärmen von Eiern und Ei-Gerichten kann ebenfalls auf den Magen schlagen. Wie beim Geflügel können sich die Proteinstrukturen verändern und Verdauungsprobleme oder sogar eine Lebensmittelvergiftungen auslösen. Bei einer Lagerung bei Raumtemperatur besteht die Gefahr durch Salmonellen.

(L'essentiel/str)