So bleiben deine Schnittblumen länger schön

Ein schöner Blumenstrauß haucht jeder Wohnung im Nu Leben ein und sorgt bei der beschenkten Person für ein Lächeln auf dem Gesicht. Bloß schade, wenn die Blumen schon nach wenigen Tagen welken. Mit diesen Tipps hast du länger Freude an deinem Strauß.

1. Vase

In der Blumenvase können sich schnell Bakterien ansammeln, die dafür sorgen, dass deine Blumen schneller verwelken. Wenn du das Wasser wechselst, solltest du die Vase jeweils auch gleich reinigen. Stelle die Vase regelmäßig in den Geschirrspüler ­oder spüle sie mit etwas Backpulver und warmem Wasser aus. Eine besonders enge Vase bekommst du mit einer Flaschenbürste sauber.

2. Wasser

Fülle deine Vase nur zu einem Drittel mit Wasser und wechsle dieses alle zwei bis drei Tage. Gemischte Bouquets mögen es lauwarm, teste am besten vorher an deiner Hand. Frühlingsblüher wie Tulpen und Narzissen haben es gerne kalt. Apropos Tulpen: Sie wachsen im Blühverlauf weiter. Fülle nur rund zwei bis drei Zentimeter Wasser in die Vase, um das Wachstum hinauszuzögern – die Stiele können dann weniger Wasser aufnehmen.

3. Anschneiden

Schneide deine Blumen mit einem möglichst scharfen Messer ­an. Weiche Stiele wie die von Tulpen und ­Lilien gerade, härtere Stiele wie die von Rosen schräg. Die holzigen Stiele des Flieders kannst du über Kreuz vierteln. Grundsätzlich solltest du Schnittblumen täglich anschneiden – alle paar Tage reicht aber auch.

4. Standort

Schnittblumen mögen kein direktes Sonnenlicht und sollten weit weg vom Fruchtkorb aufgestellt werden. Das Ethylen der Früchte lässt die Blumen schnell welken. Auch Zugluft schadet den sensiblen Blumen. Am besten ist ein heller Standort ohne direktes Sonnenlicht, der sich nicht am Fenster befindet.

5. Pflege

Blätter im Wasser solltest du regelmäßig entfernen, sonst bilden sich schnell Bakterien und Pilze. Sortiere verblasste Blumen regelmäßig aus – so bekommt dein Strauß alle paar Tage einen neuen Look.

6. Extratipp

Wenn Tulpen den Kopf hängen lassen, einfach mit einer Nadel unter dem Blütenkopf ein Loch in den Stiel piksen. So werden sie neu belebt.

(L'essentiel/Gloria Karthan)