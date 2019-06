Generation Z tickt immer weniger sozial

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein bedenklicher Teil der Kinder und Jugendlichen zeigt Mängel beim Sinn für das gemeinschaftliche Miteinander. Das geht aus einer am Dienstag in Berlin vorgestellten Studie der Universität Bielefeld im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung hervor.

Demnach verfügen Heranwachsende zwar zu einem großen Teil über einen positiven Gemeinschaftssinn. Allerdings haben 22 Prozent der befragten Kinder und 33 Prozent der Jugendlichen hier bedenkliche Defizite.

Die Studie zum Gemeinschaftssinn bei Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren ergab zudem, dass in beiden untersuchten Altersgruppen die Mädchen durchweg einen besseren Sinn für das soziale Miteinander aufwiesen. Die positiven Aspekte des Gemeinschaftssinns von Jungen liegen demnach bereits vom Kindesalter an in einer Schieflage (siehe Bildstrecke).

Eklatante Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen

Für die Studie untersuchte der Sozialpädagoge Holger Ziegler, wie Heranwachsende mit Empathie und Solidarität, aber auch mit Gleichgültigkeit und der Abwertung von Schwächeren umgehen.

1. Empathie

Bei der Frage nach der Fähigkeit zum Mitfühlen wurden Kinder mit Aussagen konfrontiert wie «Es macht mich traurig, wenn es anderen Kindern schlecht geht» oder «Wenn ein anderes Kind traurig ist, versuche ich, es zu trösten».

• 21 Prozent der befragten Kinder zeigten nur ein geringes Empathievermögen.

• 30 Prozent der Jungen hat geringes Empathievermögen.

• 12 Prozent der Mädchen hat geringes Empathievermögen.

• 49 Prozent der befragten Kinder zeigten starke Empathie.

• 61 Prozent der Mädchen hat überdurchschnittliches Mitgefühl.

• Nur 37 Prozent der Jungen hat überdurchschnittliches Mitgefühl.

2. Mitleid

• 54 Prozent der Jugendlichen reagierten unterdurchschnittlich emphatisch auf Aussagen wie «Es nimmt mich mit, wenn ich sehe, dass ein Tier verletzt wird» oder «Es macht mich traurig, ein Mädchen/einen Jungen zu sehen, das/der niemanden zum Spielen findet».

• 69 Prozent der Mädchen zeigte starkes Mitgefühl.

• 24 Prozent der Jungen zeigte starkes Mitgefühl.

3. Solidarität

Solidarisches Verhalten gegenüber Gleichaltrigen untersuchten die Wissenschaftler mit Aussagen zur Hilfsbereitschaft.

• 20 Prozent der Befragten hatte keine positive Antwort auf Aussagen wie «Es kommt oft vor, dass ich anderen Kindern helfe» oder «Ich helfe anderen Kindern, wenn sie ungerecht behandelt werden».

• 30 Prozent der Jungen zeigte sich unsolidarisch.

• Nur 16 Prozent der Mädchen zeigte sich unsolidarisch.

4. Nachsicht

• 36 Prozent der Jugendlichen beantwortete abschlägig Fragen wie «Ich helfe gerne, wenn andere verletzt, krank oder traurig sind» oder «Ich teile gerne mit anderen».

• 47 Prozent der Jungen stimmten mit dieser ablehnenden Haltung überein.

• 24 Prozent der Mädchen stimmten mit dieser ablehnenden Haltung überein.

5. Gleichgültigkeit

Den Forschern zufolge ergaben die Befragungsergebnisse bei der Gleichgültigkeit gegenüber den Problemen anderer ein noch bedenklicheres Bild:

• 70 Prozent aller befragten Kinder waren zumindest teilweise gleichgültig gegenüber Leidtragenden und hatten für deren Problemlagen lediglich ein «selber schuld» übrig.

Stark überzeugt von dieser Haltung waren:

• 22 Prozent der Kinder

• 21 Prozent der Jugendlichen.

(L'essentiel/kle/afp)