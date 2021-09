«Hundeanfänger» sollten sich gut beraten lassen

Viele von uns hatten nicht das Glück, bereits in ein Haus mit Hund hineingeboren zu werden und erfüllen sich den Wunsch nach einem eigenen Vierbeiner erst später. Als «Hundeanfänger» sollten man allerdings nicht zu sehr auf eine bestimmte Rasse fixiert sein. Kurz nach der Führerschein-Prüfung würde man wohl auch nicht sofort in einen Ferrari steigen, oder? Auch zum Thema Hund sollte man also genau überlegen, wie «herausfordernd» der erste flauschige Freund sein darf.

Natürlich kann man hier nicht alle Hunde über einen Kamm scheren, denn auch wenn die Rasse vielleicht ein hyperaktives Wesen verspricht, gibt es auch immer die Gemütlichen, die dann doch vermehrt mit der frisch gebackenen Hundemutti auf der Couch entspannen wollen. Allerdings sind Rassehunde aufgrund eines bestimmten «Zweckes» gezüchtet worden und haben diverse Bedürfnisse und Ansprüche an uns Menschen, die dann keine große Überraschung sein dürfen.

Sehr «triebige» Hunde werden einen Anfänger ziemlich überfordern und das Chaos ist vorprogrammiert. Ein Malinois beispielsweise braucht unbedingt seine Aufgaben und wird durch Unterforderung ziemlich sicher zum kleinen Tyrann. Was also sollte der erste Hund mitbringen?

Solltest du dich in eine bestimmte Rasse verliebt haben, die prinzipiell nicht den «perfekten» Anfängerhund darstellt, so würde ich ein offenes und ehrliches Gespräch mit dem Züchter deiner Wahl, oder dem Tierheim-Experten führen. Bei Rassehunden ist es in der Regel so, dass die Züchter sehr genau wissen, welche Charaktere ein Wurf beinhaltet und welcher Hund sich für einen Neuling eignet. Auch im Tierheim wissen die Mitarbeiter genau über jeden Hund Bescheid und würden dir gar keinen Hund geben, der dich von vornherein überfordert.

Abschließend bleibt noch zu sagen, egal welcher Hund einziehen wird, er wird dein Leben im positivsten Sinn auf den Kopf stellen und auch dir einiges beibringen. Alles Liebe.

(L'essentiel/tine)