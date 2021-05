Die Wahrheit über den Bierbauch-​​Mythos

Bier macht nicht dick – aber auch nicht satt

Das Problem mit dem Übergewicht liegt tiefer als im Bierkonsum. Eine Stange (3 dl) Lagerbier hat nämlich gerade einmal 120 Kalorien. «Dass sich Bier direkt auf den Bauchumfang auswirkt, ist eine Laientheorie», sagt deshalb auch Dr. Rene Schumann, Facharzt für ästhetische-plastische Chirurgie aus Düsseldorf der Zeitschrift «Fit for Fun».

Nun ist es aber so, dass ein Bier den Appetit anregt und seien wir ehrlich – die wenigstens greifen nach einer kühlen Stange zu einer Karotte, sondern genießen dann eher salzige Nüsse oder deftigere Kost. Meist verspeisen wir also zum Bier mehr Kalorien als wir am selben Abend abbauen können. Das Resultat ist einfach: man nimmt zu. Abhilfe schafft leichteres Essen, weniger alkoholische Getränke vor, während oder nach dem Essen oder Bewegung nach dem opulenten Mahl.

Dass Bier in Maßen genossen sogar gesund sein kann, wurde in über 3000 klinischen Studien belegt. Die im Bier enthaltenen Polyphenole wirken antioxidativ, was uns vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt schützen soll. Außerdem soll Bier das Risiko senken, an Alzheimer zu erkranken.

Gerade Cocktails sind Kalorienbomben

«Fit for Fun» setzt noch einen drauf. Sie zitieren eine Studie, nach der Frauen, die Bier trinken, sogar schlanker sind als jene, die auf Bier verzichten. Diese Aussage ist aufgrund fehlender Quellen schwer nachprüfbar. Es kommt natürlich drauf an, was man statt Bier zum Apéro trinkt. Fakt ist: gerade in Cocktails sind die meisten Kalorien versteckt, wie diese Liste zeigt.

• Piña Colada: 299 kcal

• Cola Rum: 240 kcal

• Champagner-Cocktail: 207 kcal

• Tequila Sunrise: 202 kcal

• Caipirinha: 180 kcal

• Gin Tonic: 170 kcal

• Mojito: 155 kcal

• Margarita: 138 kcal

(L'essentiel/Lucien Esseiva)