Das sind Kalorienfallen bei Früchten und Gemüse

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das neue Jahr ist zwar nun schon ein paar Wochen alt, aber vielleicht erinnern sich ein einige Wenige noch an die vielen guten Neujahrsvorsätze, die man in Sektlaune gefasst hat. Der Klassiker darunter: Abnehmen oder wenigstens die Ernährung auf ein paar gesündere Alternativen umstellen. Am besten, beides auf einmal.

Doch Vorsicht! Nicht alles, was gesund ist, ist auch kalorienarm. Einige Obst und Gemüsesorten sind – trotz Vitaminen und Co. – sogar richtige Kalorienbomben.

1. Avocados

Das ist nun wirklich keine Überraschung mehr. Das beliebte Superfood ist nicht nur gesund und vielseitig einsetzbar. Sondern zu allem Überfluss auch noch ein potentieller «Dickmacher». Knapp 220 Kalorien stecken in gerade mal 100 Gramm. Fast so viel, wie in einer halben Tafel Schokolade.

2. Mais

Der gesunde Mais enthält überraschend viel Zucker. So schlagen bei 100 Gramm ganze 90 Kalorien zu Buche. Da kann man gleich etwas Popcorn futtern.

3. Erbsen

Erbsen sind echte Eiweißquellen, deswegen sind sie gerade für Vegetarier und Veganer eine wirkliche Alternative. Doch auch hier finden sich gute 80 Kalorien in 100 Gramm.

4. Süßkartoffeln

Bei der Süßkartoffel – die ja eigentlich eher ein Kürbis als eine Kartoffel ist – nimmt man mit 100 Gramm lockere 110 Kalorien zu sich. Die «normale» Kartoffel kann da nicht mithalten, sie hat gerade mal 70 Kalorien.

5. Oliven

Grüne und schwarze Oliven sind ein wertvoller Lieferant für die ungesättigten Fettsäuren, die viele positive Effekte auf den Körper haben. Aber: 100 Gramm grüne Oliven haben 130 Kalorien, 100 Gramm schwarze Oliven sogar 350.

Es ist jetzt die Frage, ob man auf diese Gemüse- und Obstsorten für die Traumfigur verzichten will. Am Ende ist es, wie so oft, eine Frage des richtigen Maßes.

(L'essentiel/seh/sb)