So schädlich sind zu viele Antibiotika für deinen Darm

Die häufige Einnahme von Antibiotika kann das Risiko für Darmkrebs erhöhen. Forschende um Sophia Harlid von der schwedischen Universität Umeå berichten im «Journal of the National Cancer Institute» von einem «eindeutigen Zusammenhang».

Höheres Risiko für 5-10 Jahre

Demnach haben Personen, die regelmäßig und über lange Zeit Antibiotika einnehmen, ein leicht erhöhtes Risiko, innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre an Darmkrebs zu erkranken. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Auswirkungen von Antibiotika auf das sogenannte Mikrobiom des Darms dafür verantwortlich ist.

Allerdings beobachteten die Forscher in diesem Bereich Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während Antibiotika bei Männern dort keinerlei Veränderungen hervorrufen, kam Mastdarmkrebs bei Frauen nach der Einnahme von Antibiotika sogar seltener vor.

Resistenzen verhindern

«Die Ergebnisse zeigen, dass es viele Gründe gibt, mit Antibiotika vorsichtig umzugehen», so das Fazit der Studienautoren. Ihr Vorschlag: «Während eine Antibiotikatherapie in vielen Fällen notwendig ist und Leben rettet, sollte man bei weniger schwerwiegenden Erkrankungen, die auch von alleine heilen, zurückhaltend sein», so Harlid in einer Mitteilung. Schließlich gelte es zu verhindern, dass Bakterien Resistenzen bilden und – wie die Studie nun zeigt – auch das Krebsrisiko der betroffenen Patienten möglichst klein zu halten.

Vorsorge ist besser als Sorge

Das erhöhte Risiko für Dickdarmkrebs zeigte sich bereits fünf bis zehn Jahre nach der Einnahme von Antibiotika, so die Forschenden. Obwohl der Anstieg des Risikos bei den Personen am größten war, die die meisten Antibiotika einnahmen, konnte auch ein zwar geringer, aber statistisch signifikanter Anstieg des Krebsrisikos nach einer einzigen Antibiotikaeinnahme beobachtet werden.

Grund zur Sorge besteht laut den schwedischen Wissenschaftlern dennoch nicht, so Harlid: «Der Anstieg des Risikos ist moderat, und die Auswirkungen auf das absolute Risiko für den Einzelnen sind ziemlich gering.» Aber die Studie zeige einmal mehr, wie wichtig Vorsorge ist. «Damit kann Krebs frühzeitig erkannt oder sogar verhindert werden, da Krebsvorstufen manchmal entfernt werden können.»

(L'essentiel/sp)