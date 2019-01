In Japan spukt es auf der Toilette und in Puppen

Der Aufstieg der japanischen Geistergeschichten in Europa und Amerika begann mit «The Ring», einem ursprünglich japanischen Horrorfilm, der für den amerikanischen Markt neu verfilmt wurde. «The Ring» war aber nur der erste einer ganzen Reihe von Neuverfilmungen japanischer Filme, darunter «The Grudge» (Der Fluch) und «Premonition» (Die Vorahnung).

Die Japaner und ihre Geister

In der japanischen Kultur glaubt man an Geister. Die Japaner glauben, dass wenn jemand stirbt, seine Seele den Körper verlässt und in eine andere Welt übergeht. Diese Welten sind nicht zwingend wie im Christentum in Himmel und Hölle aufgeteilt, sondern eine gemeinsame Welt für die Seelen verstorbener Menschen.

Die Sache mit der Seele kann aber laut dem Shinto-Glauben auch schiefgehen: Wenn die Person einen gewaltsamen Tod gestorben ist, die Beerdigungsrituale nicht richtig durchgeführt wurden oder die Person in unserer Welt noch etwas erledigen muss, dann bleibt die Seele erstmal hier.

Gute Geister in der Familie, böse Geister in den Geschichten

Kann die Seele aber in die andere Welt übertreten, warten dort bereits verstorbene Familienmitglieder. Gemeinsam sollen sie nun über die Lebenden wachen. Einmal im Jahr, jeweils im August, sollen die Seelen in unsere Welt zurückkehren. Die Japaner nennen diesen Feiertag Obon und bedanken sich bei den Geistern für ihren Schutz.

Während die Geister aus der eigenen Familie generell als freundlich und hilfreich betrachtet werden, sind die Geister aus den japanischen Gruselgeschichten meist besonders brutal, blutrünstig und erbarmungslos. In der Bildstrecke präsentieren wir Ihnen vier unheimliche Geschichten mit und über Geister, die in Wohnungen und Wohnhäusern leben.

(L'essentiel/mst)