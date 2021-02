Warum sich langsam Kommen lohnt

Bei vielen Menschen geht's beim Sex darum, möglichst schnell zum Orgasmus zu kommen. Gleicht Sex für dich auch eher einem Sprint als einem Marathon? Dann hattest du vermutlich noch nie einen Slowgasm.

Das Slow steht dabei nicht für Langsamkeit im Sinne von Geschwindigkeit. Sondern um Achtsamkeit und darum den eigenen Körper zu genießen – ganz wie beim Prinzip des Slow Sex.

Je länger du sexuelle Spannung aufbaust, sie aufgestaut hältst und dann diese Energie freisetzt, umso intensiver kann der Höhepunkt ausfallen. Du nimmst dir Zeit, genießt die Reise und kommst in deinem eigenen Tempo ans Ziel. Wirf dein Kopfkino an, hör vielleicht ein erotisches Hörbuch und benutz ein Sexspielzeug, das dich nicht ganz so schnell auf Hochtouren bringt wie dein Lieblings-Toy.

Frauen und der Orgasm Gap

Besonders Frauen können von der Idee hinter Slowgasm profitieren. Denn obwohl in den letzten Jahren deutlich mehr Wert auf die weibliche Befriedigung gelegt wird, stehen viele Frauen beim Sex noch immer stark unter Druck. Denn Frauen gehen beim Orgasmus häufig leer aus. Orgasm Gap nennt sich dieser Fakt – angelehnt an den Gender Pay Gap, der zeigt, dass Frauen im Schnitt weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen.

(L'essentiel/Gloria Karthan)