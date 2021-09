Ein Kopfhaut-​​Peeling sorgt jetzt für volleres Haar

Auch wenn wir es gerne mal ignorieren: Genau wie die Gesichtshaut will auch die Kopfhaut von abgestorbenen Hautschüppchen und überschüssigen Produktansammlungen befreit werden. Am einfachsten funktioniert das durch regelmäßiges Peelen. Die Prozedur sorgt dafür, dass Wirkstoffe von Kuren oder Treatments besser und tiefer an die Kopfhaut gelangen und die Haare dadurch dicker und voller nachwachsen können.

Wissen womit

Insbesondere Inhaltsstoffe wie Zink, Kupfer, Magnesium, organische ätherische Öle und Keratin helfen dabei, die Kopfhaut zu reinigen, und sorgen für gesundes und kräftiges Haar.

Das muss runter

Besonders, wenn du deine Haare mit vielen Produkten stylest, solltest du Kopfhaut-Peelings nicht einfach ignorieren: Trockenshampoos und Styling-Produkte wie Gel, Haaspray oder Mousse neigen nämlich dazu, sich am Haaransatz anzusammeln. Wenn die Kopfhaut nicht ab und an gepeelt wird, kann es dadurch zu einer sogenannten Miniaturisierung kommen. Das heißt, der Haarfollikel wird kleiner und anstatt dass zwei oder drei Haare aus dem Follikel herauswachsen, wachsen nur ein oder zwei Haare. So kommt es auf Dauer zu verdünntem Haar.

So beugst du vor

Am besten jede Woche einmal peelen und auf den Strähnen ein klärendes Shampoo verwenden, um Produktreste zu entfernen. Die Pflege der Haare und die Pflege der Kopfhaut sind zwei verschiedene Dinge – für beides sollte gesorgt sein. Außerdem gilt für die Kopfhaut Gleiches wie für das Peeling im Gesicht: Statt kräftig zu schrubben, ist Sanftheit die Devise. Kreisende Bewegungen fördern die Mikrozirkulation, wodurch Blut an die Kopfhaut gelangt, was wiederum ebenfalls das Haarwachstum anregt. Gleichzeitig macht man dem unangenehmen Jucken den Garaus und fühlt sich danach richtig schön sauber – unbezahlbar.

(L'essentiel/Janine Heini)