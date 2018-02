Schlechtes Licht macht auf Dauer dumm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auch wenn die Nachttischlampe in Wahrheit nur eine Funzel ist, ist Lesen im Bett kein Problem für die Augen – es ist einfach nur anstrengender. Die Augen ermüden schneller, Schaden nehmen sie aber nicht.

Lux (lateinisch «Licht») gibt an, wie hell ein Licht ist. Folgende Beispiele helfen, bei den verschiedenen Werten den Überblick zu behalten:



- Licht eines TV-Studios: 1000 lx

- Büro-Beleuchtung: 500 lx

- Flurlicht: 100 lx

- helles Fahrradlicht: 50 lx (siehe Foto)

- Straßenlaternen: 10 lx

- Mondlicht: 0,25 lx



Empfehlenswert ist das Gucken bei schummrigen Lichtverhältnissen trotzdem nicht (siehe Bildstrecke). Das berichten US-Forscher im Fachjournal «Hippocampus». Offenbar leidet das Gehirn in schlecht beleuchteten Räumen. Auf Dauer kann man sogar an Denkleistung verlieren.

Leben in der Dämmerung

Für die Studie hatte das Team um Joel Soler von der Michigan State University einige Exemplare der Afrikanischen Grasratten (Arvicanthis niloticus) in speziell belichtete Käfige gezügelt: Die eine Hälfte wurde in gut ausgeleuchteten Boxen mit 1000 Lux untergebracht, die anderen in schummrigen Kästen mit nur 50 Lux (siehe Box).

Nach vier Wochen traten die Nager zu einem Navigationstest an, bei dem sie sich die räumliche Position einer unter Wasser versteckten Plattform merken mussten.

Der Vergleich zeigte: Während die im Hellen untergebrachten Tiere keine Schwierigkeiten hatten, erinnerten sich die Exemplare, die im Dämmerlicht gehaust hatten, deutlich schlechter. Der Lichtmangel schien ihrem Erinnerungsvermögen geschadet zu haben, so die Forscher.

Deutliche Unterschiede

Der anschließende Blick ins Gehirn der Tiere offenbarte die Ursache. So fanden Soler und seine Kollegen bei den an schlechtes Licht gewöhnten Grasratten deutlich weniger vom Wachstumsfaktor BDNF. Dabei handelt es sich um ein Protein, das neue Neuronen und Synapsen wachsen lässt und damit essenziell für Lernprozesse ist.

Weiter erkannten die Forscher, dass bei den Ratten ein Mangel an Dornenfortsätzen dazu führte, dass die Nervenzellen weniger gut miteinander kommunizieren.

Keine Panik

«Diese Veränderungen verringern grundlegende Fähigkeiten, für die der Hippocampus zuständig ist: allen voran die Lernkapazität und das Erinnerungsvermögen», kommentiert Soler die Erkenntnisse in einer Mitteilung.

Sollten sich die Resultate auf den Menschen übertragen lassen, wovon die Forscher ausgehen, würde das bedeuten: Wer sich oft und lange in schwach beleuchteten Räumen aufhält, könnte auf Dauer verdummen. Deshalb Panik bekommen muss aber niemand, denn weitere Tests zeigten, dass der Effekt durch den Aufenthalt in hellen Räumen umkehrbar ist.

