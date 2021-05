Für Flaschengärten brauchst du keinen grünen Daumen

Die großblättrigen Monsteras sind zwar trendy, können aber auch ganz schön zickig sein. Kaum gibt man zu viel oder zu wenig Wasser oder stellt die Dinger zu nah ans Fenster, bestrafen uns die Pflanzen mit braunen oder gelben Blättern.

Beim Flaschengarten gibt's diese Probleme nicht, denn bei ihm handelt es sich um ein geschlossenes Ökosystem, das genauso funktioniert wie unsere Erde – einfach in klein. Das Wasser verdunstet mit der Zeit, sammelt sich oben und tropft wieder auf die Pflanzen. Wasser, Gase und Nährstoffe regenerieren sich genau so, um Leben in der sogenannten Hermetosphäre aufrechtzuerhalten.

Wer ein paar einfache Punkte beachtet, kann das Glas jahrelang in der Wohnung stehen lassen und muss es höchstens alle paar Wochen von außen abstauben. Das geht auch ohne grünen Daumen.

So kannst du einen Flaschengarten selber machen

Man kann Hermetosphären fixfertig kaufen. Oder man bastelt sich einfach eine selber, das ist günstiger und dazu noch eine schöne Sonntagsbeschäftigung.

Das brauchst du für deinen Flaschengarten • Ein Glas in Wunschgröße (etwa ein Weckglas oder eines mit Kork-Verschluss) • Substrat (zum Beispiel Kies oder Blähton) • Gartenerde • Pflanzen und Moos • Steine als Deko • eventuell Asseln aus dem Terrarienbedarf

Pflegetipps für deinen Flaschengarten

Deine Flasche stellst du am besten an einen Ort mit viel Licht, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung, zum Beispiel ein Nordfenster. Dreh das Behältnis regelmäßig, damit alle Pflanzen gleich viel Sonne abbekommen.

Etwa einmal im Jahr solltest du den Wassergehalt überprüfen und eventuell etwas Wasser nachfüllen. Denn selbst bei sehr dicht erscheinenden Weckgläsern entweichen mit der Zeit Wassermoleküle. Falls du Asseln eingesetzt hast, diese aber nie siehst, keine Sorge. Die Tierchen sind nachtaktiv und kommen nur im Dunkeln raus. Vielleicht auch ganz gut so.

Flasche vorbereiten: Die Flasche ausspülen, am besten mit kochendem Wasser oder Alkohol – damit sich keine schädlichen Keime sammeln.

Flasche befüllen: Eine ein paar Zentimeter hohe Schicht Substrat in die Flaschen geben. Sie sorgt dafür, dass das Wasser gut abfließt und die Erde nicht schimmelt. Danach kommt eine Schicht Gartenerde.

Pflanzen setzen: Als dritter Schritt wird die Fläche begrünt. In der Flasche herrschen fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit und es ist recht warm, darum fühlen sich vor allem tropische Pflanzen, die man normalerweise in Terrarien findet, wohl. Wer will, kann noch etwas Moos ins Glas geben. In der Erde befinden sich Kleinstlebewesen, die abgestorbene Pflanzenteile zersetzen. Wer die unterstützen will und keine Angst vor Krabbeltieren hat, kann sich beim Terrarienbedarf ein paar kleine weisse Asseln oder Springschwänze holen.

Flaschengarten verzieren: Fakultativ kann man den Garten mit Steinen oder Muscheln verzieren. Hier dürft ihr ruhig kreativ werden und zum Beispiel kleine Figuren in den Garten stellen.

Pflanzen wässern: Die Pflanzen ganz sparsam wässern. Am besten mit einer Pipette tropfenweise Wasser auf die Pflanzen geben. Am Boden des Glases sollte sich kein Wasser sammeln, aber das Substrat sollte leicht nass sein.

Flaschengarten verschließen: Den Flaschengarten lässt man so lange offen, bis sich am Boden kein Wasser mehr sammelt und die Wände nicht mehr beschlagen. Dann heißt es Deckel drauf und sich am Mini-Ökosystem erfreuen.

(L'essentiel/Gloria Karthan)