Finger weg von keimenden Kartoffeln!

Kartoffeln sind sie nicht nur reich an Vitaminen, sondern enthalten auch Mineralstoffe und Ballaststoffe. Dazu haben sie auch noch einen geringen Fettgehalt.

Doch die Kartoffel ist nicht immer gut für die Gesundheit. Sie kann auch schnell zur Gefahr werden. Das liegt an dem Giftstoff Solanin. Dieser verbirgt sich in der Schale, vor allem aber in den Keimen. Daher raten Ernährungsexperten dringend davon ab, keimende Kartoffeln zu verzehren. Merh dazu erfahren Sie im Video oben.

(L'essentiel)