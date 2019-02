Gibt es bald Cola mit Hanf-​​Geschmack?

Erst vor ein paar Wochen hatte Coca-Cola angekündigt eine neue Geschmacksrichtung auf den Markt zu bringen: Die «Orange Vanilla Coke». In den Sozialen Medien verbreitete sich die Meldung wie ein Lauffeuer. Vorerst gibt es die neue Sorte aber nur in den USA zu kaufen.

Nun sorgt Coca Cola mit neuen Gerüchten für Wirbel. Laut einem Bericht des Nachrichtensenders BNN Bloomberg soll es nämlich Verhandlungen zwischen mit dem drittgrößten kanadischen Cannabishersteller «Aurora Cannabis» geben.

Trinken wir also schon bald Cannabis-Cola? Coca-Cola sei vor allem an der Substanz CBD interessiert, heißt es in dem Bericht. Der Inhaltsstoff wird in erster Linie gegen Schmerzen und Angst eingesetzt. Er mache aber nicht high. «Wir beobachten, dass es weltweit immer mehr Wellnessgetränke gibt, die mit CBD angereichert werden. Allerdings haben wir noch keine finale Entscheidung», so der CocaCola-Pressesprecher Kent Landers im Interview mit BNN.

(L'essentiel/wil)