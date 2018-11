So wird deine Nase auch ohne OP schön

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Beauty-Community auf Instagram gibt es wohl fast keinen Trend, den es nicht gibt. In kurzen Videos zeigen zahlreiche User, was sie mithilfe von Make-up zaubern können – und oft staunt man da als Laie nicht schlecht.

Der letzte Schrei auf der Plattform: Modellierwachs. Mit der klebrigen Maße, die eigentlich für Special-Effects-Maskenbildnerei gedacht ist, formen sich vor allem Trendsetter aus dem asiatischen Raum aktuell neue Gesichter.

Zinken ade

Speziell die «Verschönerung» der Nase scheint hoch im Kurs zu sein. Ein schiefer Nasenrücken oder ein unansehnlicher Höcker verschwindet einfach unter dem Wachs. Und dank ein wenig Schminke ist – zumindest auf Social Media – kaum zu erkennen, dass die neue Nase nicht vom Chirurgen stammt.

Das Faszinierendste am Trend ist aber nicht das Modellieren, sondern das Entfernen der Wachsschicht: Mit Minispachteln werden die temporären Nasen in einem Stück wieder abgelöst – und auch das wird selbstverständlich auf Insta gepostet.

