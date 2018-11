In dieser Villa findet sich ein Labyrinth aus Geheimgängen

Sie ist eine der teuersten Villen in der Schweiz – aber nicht nur das sorgt dafür, dass seit zehn Jahren die Gerüchteküche brodelt. Denn in dem Prunkbau den der US-amerikanische Millionenerbe Dexter Ball (68) im Kanton Glarus erbauen ließ – um nach nur zwei Jahren überraschen wieder auszuziehen, soll es Geheimgänge geben. Angeblich hatte ein Angestellter hinter einem Schrank einen Zugang zu einem Tunnel entdeckt, wie die «Südostschweiz» berichtete.

Bovis-Einheiten



In Bovis-Einheiten wird in der Lehre der Strahlenwirkungen auf Organismen (Radiästhesie) die Stärke einer «Lebens-» oder «feinstofflichen» Energie angegeben. Diese Theorie ist jedoch wissenschaftlich unbelegt.

Daraufhin schossen im nahen Dorf und in den Medien die Spekulationen ins Kraut, nicht zuletzt wegen Balls politischen und religiösen Ansichten: Ball ist bekennender Anhänger der antisemitischen Piusbruderschaft. Auch unterstützte er öffentlich den britischen Holocaustleugner Richard Williamson. Dieser hatte 2009 mit der Bemerkung «Ich glaube nicht, dass es Gaskammern gab», für Empörung gesorgt. So wurde gemunkelt, dass von diversen Zimmern des Hauses aus geheime Fluchttunnel nach draußen führten.

Vier geheime Treppenhäuser und Tunnel

Nun wurde die Existenz der Geheimgänge erstmals offiziell bestätigt: «Er wollte für seine Nachkommen ein geheimnisvolles Haus bauen», sagt der damalige Generalunternehmer Urs Güttinger. Einzig Ball sollte von den Gängen wissen, und wie man hineingelangt. Güttinger: «Diese verborgene Welt ist wie ein großes Labyrinth angelegt.» Im Haus würden sich zudem vier verborgene Treppenhäuser befinden, die alle miteinander verbunden sind. So soll man von jedem der drei Stockwerke in einen der Geheimgänge gelangen können.

All diese Gänge würden in einem rund 60 Meter langem Tunnel münden, dessen Ausgang als Felsen getarnt außerhalb der Villa liegt, so der Glarner Baumanager. Balls Idee sei es gewesen, dass seine Kinder und wiederum deren Kinder, die Eingänge per Zufall entdecken würden. Entworfen hat der Multimillionär alles selbst: «Er muss in diese Idee vernarrt gewesen sein, so gekonnt wie er es geplant hat», sagt Güttinger.

9000 Quadratmeter Luxus

Für das rund 9000 Quadratmeter große Grundstück und die knapp 630 Quadretmeter große Villa gab der Vater von sieben Kindern rund 11,2 Millionen Euro aus. Auch eine Straße musste dem Anwesen weichen: Da sie ihm zu nahe kam, ließ Ball sie auf eigene Kosten um rund 20 Meter verlegen. Das allein hat rund eine Million Euro gekostet.

Auch bei der Fassade und Innenausstattung der Luxus-Villa sparte der Millionär nicht. «Alle Materialien mussten hochwertig und voller positiver Naturenergie sein», so Güttinger. Deshalb kam das meiste Baumaterial zuerst in ein Labor, wo die Bovis-Einheiten gemessen wurden.

Seit zehn Jahren leerstehend

Des weiteren verfügt das Anwesen neben einer Bibliothek mit großem Kamin auch über eine rund 240 Quadratmeter große Tiefgarage. Der gläubige Millionär ließ sich sogar seine eigene Kapelle bauen samt Altar und Orgel.

Um so verwunderlicher, dass die Familie Ball 2009 nach einer US-Reise nicht mehr an ihren neuen Wohnsitz zurückkehrte – angeblich weil sich in der Gegend kein Priester fand, der die Messe in Latein abhalten konnte. Seit nun bald zehn Jahren steht die geheimnisumwitterte Villa im Glanerland leer. Auf einen Käufer wartete sie bisher vergeblich.

(L'essentiel/juu)