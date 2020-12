Erstes Land erlaubt Verkauf von Laborfleisch

«Ein Durchbruch für die Lebensmittelindustrie weltweit», kommentiert Josh Tetrick die großen News seines Unternehmens. Tetrick ist Chef von Eat Just. Die US-Firma mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, stellt Chicken Nuggets her, für die kein einziges Tier leiden muss. Denn anders als klassische Nuggets bestehen sie nicht aus panierten Geflügelstücken, sondern werden mithilfe tierischer Zellen im Labor gezüchtet.

Als erstes Land der Welt hat Singapur nun den Verkauf dieses In-vitro-Fleisches an Verbraucher zugelassen, wie unter anderen Theguardian.com berichtet. Vorangegangen war eine zweijährige Sicherheitsüberprüfung der Lebensmittelbehörde des asiatischen Stadtstaates.

Kein Fleisch, was dann?

Für die Gewinnung der Ursprungszellen, mit denen die Entwicklung des Laborfleisches gestartet wurde, musste den Verantwortlichen zufolge kein Tier getötet werden: Sie wurden mittels Biopsien lebenden Hühnern entnommen. Die Zellen werden in einem 1200 Liter fassenden Bioreaktor gezüchtet und mit pflanzlichen Zutaten – Proteinen, Aminosäuren, Mineralien, Zucker, Salzen und anderen Nährstoffen – kombiniert. Antibiotika müssen keine verwendet werden.

Die aktuelle Produktionslinie enthält lediglich das Wachstumsmedium Rinderserum, das aus fötalem Blut gewonnen wird. Davon seien im finalen Produkt allenfalls Spuren enthalten: Laut Eat Just wird es vor dem Verzehr weitgehend entfernt. In der nächsten Produktionslinie soll es auf Pflanzenbasis bestehen. Diese Möglichkeit habe zu Beginn des Zulassungsverfahren schlichtweg noch nicht bestanden.

Derzeit ist die Verfügbarkeit der neuartigen Chicken Nuggets begrenzt. Zurzeit plant ein Restaurant in Singapur, die unter dem Namen Good Meat angebotenen Geflügel-Bissen auf die Karte zu nehmen, zitiert Techchrunch.com Eat-Just-Sprecher Andrew Noyes.

Laut Theguardian.com werden die tierfreundlichen Nuggets zunächst «erheblich teurer als konventionelles Poulet» sein. Mit dem Herauffahren der Produktion soll das ins Gegenteil gekehrt werden. Eat Just teilt mit, dass die Chicken Nuggets letztendlich billiger sein werden.

Besser fürs Klima oder nicht?

Die neue Art Fleisch soll mehrere Vorteile haben: Nicht nur müssen für die Produkte keine Tiere ihr Leben lassen. Es sei auch ein Schritt in Richtung Klimarettung. Tatsächlich gilt der weltweite Fleischkonsum, der laut Studien weit über dem liegt, was für die Menschen und den Planeten gesund wäre, als ein Treiber des Klimawandels – vor allem wegen des enormen Flächenverbrauchs für die Massentierhaltung und der damit verbundenen Emissionen, unter anderem von Methan. Künstlich erzeugtes Fleisch aus dem Labor, auch In-vitro-Fleisch genannt, soll hier nach Angaben der Befürworter Abhilfe schaffen.

Es gibt allerdings auch Stimmen, die vom Gegenteil überzeugt sind. So kamen etwa Forschende der University of Oxford im Jahr 2019 zu dem Schluss, dass künstlich erzeugtes Rindfleisch nicht unbedingt nachhaltiger ist als das Original und langfristig sogar schädlicher sein könnte.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)