Mit diesem Trick wird hartes Brot wieder frisch

Viele Menschen lagern Brot im Kühlschrank, damit es länger frisch bleibt. In Wahrheit tritt dann aber genau das Gegenteil ein. Denn durch die trockene Kälte im Kühlschrank wird frisches Gebäck wie Brot oder Brötchen sehr viel schneller hart. Doch das hart gewordene Brot muss nicht gleich im Müll entsorgt werden. Mit einem einfachen Trick wird es schnell wieder weich und frisch.

Alles was Sie dafür brauchen ist ein Glas Wasser, eine Porzellan-Schüssel sowie einen großen Kochtopf. Geben Sie das Wasser in den Topf und lassen Sie die Schüssel auf dem Wasser schwimmen. Danach legen Sie das Brot in die Schüssel, decken den Topf mit einem Deckel ab und erhitzen ihn. Durch den aufsteigenden Wasserdampf nimmt das Brot die verloren gegangene Feuchtigkeit wieder auf. Nach knapp zehn Minuten ist das Brot wieder weich und kann ohne Probleme aufgeschnitten werden.

(L'essentiel)