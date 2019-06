Stadtleben macht psychisch krank

Man kann es als inspirierend, aufregend und abwechslungsreich emfpfinden, oder als laut, anonym und stressig. Ein Leben in Geschwindigkeit ist für die einen geeignet, für die anderen eher weniger.

Sicher ist, dass unter Stadtbewohner häufiger psychische Erkrankungen auftreten als bei Menschen, die auf dem Land leben. Genauer gesagt bedeutet das 1,5 Mal mehr Depressionen und eine doppelt so häufige Rate bei Schizophrenie. Der Stressforscher Mazda Adli hat über das Phänomen ein Buch geschrieben: Stress and the city. Da stellt sich die Frage, ob diese Erkrankungen dort lediglich öfter diagnostiziert werden oder dass sich mehr dahinter verbirgt.

Angespanntheit und Schlafstörungen

Natürlich heißt das nicht, dass jeder, der in der Stadt lebt, automatisch an etwas erkrankt. Es gibt viele Menschen, die gerade die Geräuschskulisse und die Geschwindigkeit brauchen und sich dort wohl fühlen. Jedoch gibt es auch andere, die eventuell vorbelastet sind. Gereizte Stimmung, Angespanntheit und Schlafstörungen sind die schleichenden Symptome des Körpers bei Stadtstress.

Stressforscher ist Stadt-Fan

Dennoch sehen auch Stressforscher die Vorteile des Aufwachsens in einer Metropole. Wie Adli gegenüber Focus erwähnt, möchte auch er seine Kinder in der Stadt aufziehen, da es dort einen besseren Zugang zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen gibt, man früh kulturelle Diversität kennenlernt und man lernt, mit Anforderungen der Komplexität umzugehen.

Was man dagegen tun kann

Wer sich hier einen Ausgleich wie eine sportliche Aktivität, Meditation oder Zeit in der Natur sucht, kann dagegensteuern. Dabei ist es wesentlich, sich so einen Termin auch in den Kalender einzutragen, um zu garantieren, dass er auch stattfindet. Außerdem muss man sich bemühen, sozialer Isolation entgegenzuwirken. Nur ins Café zu gehen, reicht da oft nicht aus. Also sollte man auch Gruppenaktivitäten einplanen.

(L'essentiel/GA)