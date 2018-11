Erdnussallergie soll schon 2019 heilbar sein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wer allergisch gegen Erdnüsse ist, muss beim Essen höllisch aufpassen. Denn schon der kleinste Hauch von der Hülsenfrucht kann lebensgefährliche Reaktionen auslösen, die tödlich enden können.

Nun hat ein internationales Forscherteam erfolgreich eine Therapie gegen die Erdnussallergie getestet. Sie läuft ähnlich wie die Desensibilisierung bei Pollenallergikern ab: Die Betroffenen werden ganz langsam an das Allergen gewöhnt.

Guter Schnitt

An der im «New England Journal of Medicine» veröffentlichten Studie nahmen 551 Personen teil, von denen keine mehr als 100 Milligramm des allergieauslösenden Erdnusseiweißes vertrug. Die Menge entspricht etwa einem Drittel einer Erdnuss. 496 Teilnehmer waren zwischen 4 und 17 Jahre alt, der Rest war älter.

Während eine Gruppe langsam von 0,5-Milligramm-Dosen bis hin zu 300-Milligramm-Dosen an das Protein herangeführt wurde, erhielten die anderen Teilnehmer ein Placebo. Am Ende mussten alle Probanden 600 Milligramm des Erdnussproteins zu sich nehmen, was etwa zwei Erdnüssen entspricht.

Ergebnis: In der behandelten Gruppe vertrugen zwei Drittel diese Dosis. 50 Prozent hatten selbst bei 1000 Milligramm keine größeren Probleme. In der Kontrollgruppe bestanden dagegen maximal vier Prozent den Test.

Nicht ohne Einschränkungen empfehlenswert

Von der Desensibilisierung profitierten jedoch ausschließlich die jungen Teilnehmer. Bei Erwachsenen funktionierte die Methode nicht.

Außerdem dokumentierten die Forscher, dass fast alle Behandelten unter Nebenwirkungen litten. Zwar waren die Beschwerden in der Regel mild, bei 14 Prozent kam es aber zu schweren allergischen Reaktionen. Ein Teilnehmer erlitt sogar einen anaphylaktischen Schock. Zudem gab jeder Zehnte aufgrund der Nebenwirkungen vorzeitig auf.

Erster Schritt oder großer Erfolg?

Die Forscher werten das Studienergebnis dennoch als Erfolg. George du Toit vom Evelina London Children's HoKrankenhaus, der an der Untersuchung beteiligt war, sagte zur BBC: «Die Ergebnisse dieser Studie sind sehr vielversprechend und deuten darauf hin, dass wir Kinder, die gegen Erdnüsse allergisch sind, vor einer schweren Reaktion nach einer versehentlichen Exposition schützen können.»

Dass dem so ist, dafür sprechen Fälle wie jener der 6-jährigen Emily Pratt aus England. Seit sie an der Studie teilnahm, kann sie sieben Erdnüsse essen, ohne darauf sonderlich zu reagieren.

A new peanut allergy treatment means 6-year-old Emily can now try birthday cake instead of taking her own packed lunch to parties. Her mum, Sophie, says the trial has "changed our life" #r4Today. Find out more here: https://t.co/hFLAlaolbY pic.twitter.com/ysXe7AIPMW— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) 19. November 2018

Offene Fragen vor der Zulassung klären

Auch du Toits Co-Autor Jay Lieberman ist zuversichtlich: Er hofft, dass die Behandlung im Jahr 2019 zugelassen wird. Die Untersuchung war eine sogenannte Phase-3-Studie, mit ihr wurde die letzte Etappe der Medikamentenprüfung abgeschlossen.

Ganz so euphorisch zeigt sich Micheal Perkin von der Universität London in seinem Kommentar zur Studie nicht. Er weist vielmehr darauf hin, dass nicht klar sei, wie lange die Schutzwirkung anhalte. Möglicherweise müssten die Betroffenen permanent kleine Erdnussmengen essen, um zumindest gegen kleine Dosen gefeit zu sein.

(L'essentiel/fee)