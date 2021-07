Sonnenschutz am Scheitel will gelernt sein

Für die meisten von uns gehört der Lichtschutzfaktor längst zur täglichen Routine. Das Gesicht cremen wir gewissenhaft jeden Tag ein, im Sommer kommt der ganze Körper dazu. Und mittlerweile haben wir auch gelernt: Lippen, Fußsohlen und Ohren verbrennen gerne mal, also schützen wir sie.

Nur unsere Kopfhaut, die leidet weiter. Denn selbst wenn sie uns mal in den Sinn kommt: Die Aussicht auf fettige Ansätze, weiße Rückstände in den Haaren oder glänzende Stellen am Kopf ist nur semi-verlockend.

Eitel auf Kosten der Gesundheit

Dabei ist ein Sonnenbrand hier besonders gefährlich. Wir laufen Gefahr, schmerzhafte Verbrennungen zu erleiden, erhöhen das Risiko eines Sonnenstichs massiv und Hautkrebs macht auch vor der Kopfhaut nicht halt. Kurzum: Die Sache mit dem Schutz sollten wir nicht einfach so ignorieren. Und wer weiß wie, muss dafür auch optisch nicht zurückstecken.

So schützen wir die Kopfhaut

• Unsichtbarer Schutz

Zuerst mal: Achtung vor UV-Sprays speziell fürs Haar. Die helfen zwar der Mähne dabei, nicht auszutrocknen oder aufzuhellen, schützen die Kopfhaut aber nur bedingt. Besser ist ein transparentes Sonnenspray, das weniger fettet als normale Cremes. Mit etwa 20 cm Abstand aufsprühen und lieber ein paar mehr Pumpstösse brauchen, als mit den Händen beim Verteilen zu helfen. Über den Tag immer mal wieder den Scheitel verlegen und nachsprühen.

• Schutz von oben

Die einfachste Möglichkeit, es gar nicht erst zum Sonnenbrand kommen zu lassen: Einen Hut aufsetzen. Andernfalls funktionieren auch Caps, Mützen, Badekappen – was immer dein Ding ist und den Scheitel vor der Sonne abschirmt. Möglichkeiten gibt es genug. Und ja, garantiert auch eine, die dir steht.

• Smarte Frisurenwahl

Wer von Hüten und Caps zurückschreckt (und nicht den ganzen Tag in der Sonne entspannt), kann die eigene Mähne als Schutzschild einspannen. Dazu einfach die Haare zurückkämmen, damit der Scheitel verschwindet und zu einem Rosschwanz oder Dutt binden. Was nicht offen liegt, kann auch nicht verbrennen. Möglichkeit Nummer 2: Mit richtiger Sonnencreme arbeiten und aus den fettigen Ansätzen profitieren. Mit Gel am Oberkopf zauberst du einen Wet-Look, der nicht nur cool aussieht, sondern dich auch schützt.

Wenn es schon zu spät ist

Manchmal reagiert man einfach nicht rechtzeitig. Nicht ideal – aber auch hier können wir unseren Körper noch unterstützen. Die besten drei Mittel gegen Sonnenbrand auf der Kopfhaut:

Ja, die Nachsorge ist ein ziemlicher Struggle. Daher möchten wir inständig appellieren, besser von vornherein die oberen drei Punkte zu befolgen, damit es gar nicht erst zur Sonnenbrand-Behandlung kommen muss.

(L'essentiel/Malin Mueller)