Was haben Männer in ihren Badezimmern?

Stellt euch vor, ihr übernachtet das erste Mal bei einem Mann. Ihr wacht morgens auf, schaut den noch schlafenden Typen an, denkt euch vielleicht – weil ihr noch dreamy drauf seid –, dass er echt toll ist (so einen coolen Style, schöne Einrichtung auch. Wow.) und schleicht selig zum ersten Mal ins Bad. Ihr öffnet die Türe, macht das Licht an – und wisst nicht ob ihr heulen oder lachen sollt.

Jodie machts vor

ladies what’s the weirdest thing you’ve ever found in a boy’s bathroom? allow me to start pic.twitter.com/WbvwM86H4b — jodie (@jodieegrace) 14. Dezember 2018

Denn direkt neben dem Klo hängt eine Haarbürste, die an einem Plastikstab befestigt, sehr professionell an der Wand angebracht ist. Bei näherer Betrachtung entdeckt ihr Klopapier-Reste darin. Es dämmert euch: Der Typ verwendet das Ding als Klobürste. Wäh! Was macht ihr jetzt?

Eventuell rennt ihr schreiend aus der Wohnung. Eventuell startet ihr aber auch einen Twitter-Thread und fragt andere Frauen, welche seltsamen Dinge sie schon in Badezimmern von Männern gefunden haben. Letzteres hat Twitter-Userin Jodie gemacht – und so innerhalb von 12 Stunden knapp 18.000 Leute dazu gebracht, sich den Toiletten-Accessoires der Welt zu widmen.

just in case you wanted to play drums from the tub pic.twitter.com/fWH2YKTtTQ — kara (@kashedkuramel) 17. Dezember 2018

Unter den tausenden Antworten, die Jodie erhalten hat, finden sich die absolut ekligsten, witzigsten und verrücktesten Dinge. Es sind Accessoires von vermeintlich praktisch veranlagten Männern, Kunstliebhabern und Snack-Kings. Aber seht selbst: Was Männer dazu motiviert, Drum-Sets und Schokoladen-Brunnen in ihre Badezimmer zu stellen, hat die Twitter-Community leider noch nicht aufdecken können – auch nicht, wie die Entdeckerinnen auf die Kuriositäten reagiert haben.

Not a lady, but found this in a bathroom once. pic.twitter.com/UByvSmCbAj — Haris Medina-Guess (@iguessharis) 17. Dezember 2018

(L'essentiel/Gina Buhl/Friday)