Tipps, wie Dich Partys jetzt nicht überfordern

Egal, ob Du introvertiert oder extrovertiert bist: Eine erneute Annährung an die Gesellschaft und die sozialen Kontakte kann nach der Zeit der Isolation herausfordernd sein. Wir verraten, was helfen kann.

1. Versetze Dich in die richtige Stimmung

Auch wenn Du Leute triffst, die du gerne hast: Größere Treffen und Veranstaltungen können müde machen. Wichtig ist es daher, Dich vorher mit Energie aufzuladen, um bereit zu sein für Small Talk und soziale Interaktionen: Gehe joggen, meditiere oder mache eine kleine Siesta, um Kraft zu tanken und Dich gut zu fühlen.

2. Geh es langsam an

Bist Du oft müde und ausgelaugt? Schaue, dass Du Deinen Kalender nicht zu sehr überlastet. Anstatt Freitag, Samstag und Sonntag komplett zu verplanen, ist es vielleicht schlauer, vorerst nur für einen gemütlichen Brunch oder eine andere soziale Aktivität pro Wochenende abzumachen.

3. Fokussiere dich aufs Positive

Ein feiner Drink, ein gutes Gespräch, ein Sonnenuntergang – konzentriere Dich an Anlässen auf die kleinen Dinge, die Dir Freude bereiten. Tauche ein in diese Details, anstatt Dich von der ganzen großen Menge an Eindrücken überfordert zu fühlen.

4. Trink nur Alkohol, wenn Du wirklich willst

Bist Du traurig, müde, erschöpft? Alkohol kann negative Gefühle verstärken. Frage Dich also bevor du einen Drink bestellst, ob Du es nur machst, um Dir Mut anzutrinken, oder aus dem Versuch, Dich irgendwie besser zu fühlen. Alkohol gibt Dir vor allem eins: einen Kater. Weiche also lieber auf andere Möglichkeiten aus, um Dich langfristig besser zu fühlen.

5. Gib Dir Zeit, Dich zu erholen

Sich nach einer langen Auszeit wieder im sozialen Umfeld zu bewegen, ist wie Sport: Wenn Du Dich lange nicht bewegt hast, fällt der Muskelkater nach dem ersten Training umso härter aus. Gönne Dir also einen Pausentag nach einem größeren Anlass, um wieder zu Kräften zu kommen.

6. Setze Dir eine Powerhour

Du bist an einen Geschäftsapéro, eine Galerie-Vernissage oder einen Geburtstag vom Freund Deiner Mitbewohnerin, den Du gar nicht kennst, eingeladen? Wenn Dich der Gedanke ermüdet, absagen aber nicht optimal ist, dann nimm Dir vor, eine Stunde dort aufzutauchen. Niemand ist Dir böse, wenn Du Dich danach verabschiedest. Vielleicht gefällt es Dir ja auch so gut, dass Du bleiben willst – umso besser!

7. Akzeptiere Veränderungen

Warst Du früher immer die Letzte, die aus dem Club lief und heute erfüllt Dich der Gedanke an einen Raum voller schwitzender Menschen mit Panik? Laut einer Studie hat die Pandemie viele Leute tief verändert. Sei lieb zu Dir und gib Dir alle Zeit, die Du brauchst. Vielleicht macht es Dir mehr Freude, daheim zu malen, ein Buch zu lesen oder mit dem besten Freund Spaghetti zu kochen. Akzeptiere Deine Gefühle – die Lust auf Parties kommt so schneller wieder, als wenn Du Dir Druck machst. Und auch wenn nicht: Das ist völlig ok.

Fühle Dich nicht schuldig, jemandem eine ehrliche Absage zu erteilen oder einen Anlass frühzeitig zu verlassen, wenn Du Dich nicht wohlfühlst. Denke aber daran: Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn Du es dir langsam antrainierst, wieder unter Menschen zu gehen, wirst Du Dich bald wieder an Ansammlungen gewöhnen.

(L'essentiel/Geraldine Bidermann)