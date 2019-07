Jetzt kommen die «Nackt»-​​Bräute

Als trendbewusste Braut kann frau sich jetzt getrost von zu viel Puff und Stoffschichten verabschieden. Der Sommer hüllt sie nämlich in fast nichts. Viel Haut zeigen, ist der größte Trend bei Hochzeitskleidern in dieser Saison.

Sich weiter von traditionellen Braut-Roben zu entfernen, ist wohl kaum möglich. Diese Saison setzt man auf Spitze und durchsichtige Stoffe, die nur wenig Raum für die Fantasie lassen.

Die Popularität des Nackt-Kleides stieg in den letzten Jahren auch in anderen Bereichen. Viele Stars sah man am Roten Teppich fast hüllenlos. Offenbar hat der Brautkleidermarkt diese Tendenz aufgenommen und gewährt den Bräuten so einen glamourösen Hollywood-Moment.

Hier probiert auch der Ehemann das Hochzeitskleid gerne:

Eine australische Brautkleid-Designerin widmet sich dem Trend in ihrem durchgehend von Spitzen-Stoffen durchzogenen Kleider-Sortiment:

(L'essentiel/GA)