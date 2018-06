Mit jedem Selfie zerstören Sie Ihre Haut

Die Gefahr heißt HEV-Licht (High Energy Visible) und ist nicht nur auf Selfies beschränkt, sondern betrifft generell die Handy-Nutzung. Das Blaulicht dringt tief in die Haut ein und lässt sie laut Studien einen immensen oxidativen Stress erzeugen – der sich negativ auf die Zellen auswirkt.

Freie Radikale zerstören mit der Zeit die komplexen Zellstrukturen und damit gleichzeitig auch die wichtige Kollagen- und Elastinbildung, die unserer Haut ihr jugendliches und volles Aussehen gibt. Diese Schädigungen sind letztendlich aber auch die Ursache für eine vorzeitige Hautalterung. Darüber hinaus wird HEV-Licht mit einer unebenmäßigen Hautpigmentierung in Verbindung gebracht, die in der Fachsprache als Hyperpigmentierung bekannt ist.

Bisher kein Mittel zum Schutz

Somit lässt sich HEV-Licht laut Studien mit drei unschönen Effekten in Verbindung bringen: Der Entstehung von Fältchen, der Bildung von Altersflecken sowie Pigmentstörungen. Selbst Hautunreinheiten gehen häufig auf das Konto des blau leuchtenden Lichts. Sogar von Hautkrebs Gefahr ist in den Studien die Rede. Forscher halten das Licht für noch gefährlicher als UV-Strahlung. Sie verweisen auf Studienergebnisse der University of New Mexico oder der Forschungsgruppe des Pharmakonzerns Lipo Chemicals.

So wird womöglich ausgerechnet die in ihr eigenes Spiegelbild so verliebte Selfie-Generation am Ende besonders schnell alt aussehen. Wirksame Substanzen, die vor HEV-Licht schützen, gibt es noch nicht. Kosmetikhersteller in den USA arbeiten mit Hochdruck an Filtern die das Blaulicht absorbieren sollen. In Europa müssen wir wahrscheinlich noch einige Jahre auf eine solche Innovation warten.

