Das Netz lacht über Moschinos Baguette-​​Tasche

Mit seinen Gebäck-Taschen zeigte Moschino uns, wie süß Accessoires aussehen können. Die Kollektion, die Anfang des Jahr gezeigt wurde, ist von Marie Antoinette inspiriert – Chefdesigner Jeremy Scott schickte die Models in Reifrock und Rüschen auf den Runway - die teilweise alleine schon an Törtchen erinnerten. Ein besonderer Eyecatcher waren dennoch die Taschen in Form von Croissants, Baguettes und Torten.

Seit Kurzem gibt es die witzigen Teile im Lebensmittel-Look nun auch zu kaufen - und das sorgt auf Twitter für ordentlich Zündstoff. Denn die Meinungen über die lecker-anmutenden Täschchen gehen weit auseinander und vor allem der Preis von 795 Euro stößt vielen sauer auf.

Dabei ist Chefdesigner Jeremy Scott bekannt für seine unkonventionellen Designs. Oder sind Cornflakes-Taschen und Parfum-Flaschen in Form von Putzmittel schon zu alltäglich?

Darf's noch ein Baguette sein?

Dennoch: Während die einen nichts mehr wollen, als selbst eine solche Tasche zu besitzen, finden andere das Accessoire total daneben: «Moschino hat den Verstand verloren. Stell dir vor, deine Freundin würde mit einem Baguette unter dem Arm rumlaufen.»

Moschino have lost their mind imagine your Mrs cutting about with a baguette ???????? pic.twitter.com/uj0lhgsPl0 — Rilo (@MDPM2217) December 3, 2020

Die meisten User und Userinnen kritisieren den Preis der Tasche. So fragt sich ein Nutzer: «Soll ich meine Miete bezahlen, oder lieber eine Clutch in Baguette-Form von Moschino kaufen?»

Shall I pay for rent or my moschino baguette clutch this month?? https://t.co/jzG08pE1xP — 조선 힘보 (@songnotseong) December 5, 2020

«795 Euro, nur um so auszusehen, als würde ich ein Subway-Sandwich halten? Soll das ein Witz sein?», fragt eine Userin.

£758 to look like you’re holding a subway???????? is this a joke pic.twitter.com/9Fvk7Y4rIf — Leila (@omgitsleilaa) December 4, 2020

Derweil schlagen andere vor, doch einfach die günstige Variante des Baguette-Bags auszuprobieren:

(L'essentiel/kiky)