Walnüsse sind noch gesünder als gedacht

Walnüsse schmecken nicht nur gut, sie sind auch gut für die Gesundheit – in vielerlei Hinsicht. Wie Forscher der Pennsylvania State University aktuell im Journal of the American Heart Association berichten, können sie auch messbar den Blutdruck senken (siehe Box).

Konkret wies das Team um Penny Kris-Etherton mithilfe von 45 Testpersonen nach, dass der tägliche Konsum von Walnüssen bei gleichzeitiger Reduktion von gesättigten Fettsäuren zu einer Normalisierung des Blutdrucks führen kann.

Wichtige Frage ist noch offen

Welcher Inhaltsstoff für diese Wirkung verantwortlich ist, müssen allerdings weitere Studien zeigen. Gesichert ist laut Mitteilung der Hochschule nur, dass die in den Nüssen enthaltenen Fettsäuren es nicht allein sein können.

«Wenn die Teilnehmer Walnüsse aßen, profitierten sie mehr, als wenn sie bloß die in den Walnüssen enthaltenen Fettsäuren zu sich nahmen», erklärt Kris-Etherton. «Es scheint also, als beinhalteten Walnüsse noch ein nützliches Etwas – vielleicht bioaktive Verbindungen, vielleicht Ballaststoffe, vielleicht auch etwas anderes.»

Nüsse wirken Wunder

Schon länger bekannt ist, dass die Nüsse das Potenzial haben, Spermien auf Vordermann zu bringen und das Risiko für Atemwegs- und neurodegenerativen Erkrankungen oder Diabetes senken zu können.

Auch die Gefahr, an Krebs zu erkranken, kann reduziert werden, wie Forscher der Universität Maastricht 2015 im International Journal of Epidemiology berichteten.

So lief die Studie ab

Die Forscher teilten 45 übergewichtige oder sogar stark übergewichtige Frauen und Männer zwischen 30 und 65 Jahren zufällig auf drei verschiedene Diätgruppen auf.

Während die Teilnehmer der ersten Gruppe zum Frühstück, zum Mittag- und zum Abendessen jeweils ganze Walnüsse gereicht erhielten, bekamen die in der zweiten Gruppe zu den selben Mahlzeiten lediglich die in den Nüssen vorkommende Alpha-Linolensäure, die zu den Omega-3-Fettsäuren zählt, gereicht. Die anderen Probanden bekamen nichts dergleichen, sondern andere Arten hochwertiger Pflanzenöle.

(L'essentiel/fee)