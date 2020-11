Leggings mit Schlag sind die neuen Yogapants

Die aktuellen Modetrends switchen meist zwischen den 1990ern und den Nullerjahren. Es überrascht allerdings kaum, dass jetzt auch Stücke aus den 1970ern ein Comeback feiern. Sänger Harry Styles zeigte bereits schon ein paar Mal, dass wir uns ruhig an der Silhouette der Seventies bedienen können.

So sehen wir auch schon seit längerer Zeit wieder Schlaghosen auf der Straße. Dabei sticht ein Modell, die schwarze Schlaghose aus weichem Stoff, besonders heraus.

Emma Chamberlain macht es vor

Youtuberin Emma Chamberlain zeigte sich kürzlich mit genau solchen Hosen auf Instagram. Schnell schwappte das Bild auf Tik Tok über und die Userinnen der Generation Z feierten Emma Chamberlains Schlaghosen als flared yoga pants, also Yogapants mit Schlag.

Auf Tik Tok häuften sich unzählige Stylingvideos, wie man die bequemen Schlaghosen kombinieren kann. Wer's ganz sportlich mag, kombiniert das Stück mit einem Hoodie, wie Instagrammerin Rae Hersey. Wers gerne wärmer hat, trägt wie Emma Chamberlain, einen Rollkragenpulli oder ein Hemd mit einer zweiten Schicht.

Warum die Leggings mit Schlag gerade so beliebt ist? Vermutlich, weil sie das Beste aus zwei Welten vereint: Sie ist trendy, aber so bequem wie die engen Yogapants, an denen wir uns mittlerweile sattgesehen haben. Dass sie gerade jetzt ein Thema sind, zeigt, was uns jetzt wichtig ist: Dass wir in puncto Outfit, jetzt wo wir vermehrt zuhause sind, vor allem auf Bequemlichkeit setzen.

(L'essentiel/Johanna Senn)