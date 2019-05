Jeans trägt man jetzt hinten ohne

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kylie Jenner (21) war die Erste: Sie präsentierte den Trend schon vor knapp zwei Jahren. Doch jetzt tragen auch andere Berühmtheiten und Fashion-Profis, etwa die italienische Star-Bloggerin Chiara Ferragni (32) oder US-Model Emily Ratajkowski (27), den luftigen Style am Hintern: die Butt Ripped Jeans.

Wie die aussieht? Wie eine normale Hose, aber auf der Rückseite mit zwei großen Schlitzen im Stoff, gleich unterhalb des Allerwertesten. Kombiniert wird sie mit simplen T-Shirts, Sweatern oder Blusen.

Ratajkowski zeigt, wies geht

Auf Instagram zeigte Emiliy Ratajkowski vergangenen Mittwoch ihren fast 23 Millionen Followern, wie der Style getragen wird. Laut ihrem Kommentar findet sie den Look «Business Casual». Ob die Butt Ripped Jeans aber tatsächlich bürotauglich ist, ist fraglich.

Ist die Jeans alltagstauglich?

«Das ist wieder mal ein Trend, der sich vor allem auf Social Media verbreitet hat. Auf den Straßen sieht man die Hose mit dem Schlitz unter dem Po kaum», sagt Sonja Siegenthaler, Mode-Assistentin beim Friday Magazine. Und zwar aus einem simplen Grund: weil der Trend wenig alltagstauglich sei.

Zum einen ist die Stelle kritisch, die er entblösst. Und zum anderen will kaum jemand mit halbnacktem Hintern auf dem Bürostuhl sitzen oder am Stehtisch Sitzungen abhalten.

Wer sich darin wohl fühle, solle die Jeans so tragen, findet Sonja. Ihre Trend-Prognose für die zerschlissenen Teile fällt aber ernüchternd aus: «Mit Stil hat diese Jeans nichts zu tun. Wahrscheinlich wird sie schon bald wieder in Vergessenheit geraten.» An den diesjährigen Festivals könnte der «neue Schlitz» aber zu einigen Auftritten kommen.

