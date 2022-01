Minnie Mouse trägt jetzt einen Hosenanzug

Ein rotes Kleid mit weißen Polkadots gehört zum Signature-Look von Minnie Mouse. Zum 30-Jahr-Jubiläum von Disneyland Paris tauscht Minnie jetzt ihr ikonisches Kleidchen gegen einen Pantsuit. Das neue Mäuse-Outfit besteht aus einem dunkelblauen Hosenanzug mit schwarzen Punkten, natürlich mit passender Schleife, der britischen Designerin Stella McCartney.

Auf Twitter hat Disneyland Paris bereits einen ersten Eindruck von Minnies neuem Look geteilt. «Stella McCartney hat Minnies allerersten Pantsuit designt und er ist wunderschön», schreibt Disneyland auf Twitter.

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36 — Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022

Zum Women’s History Month

«Diese neue Interpretation ihrer charakteristischen Tupfen macht Minnie Mouse zu einem Symbol des Fortschritts für eine neue Generation», sagt McCartney über Minnies Veränderung zum offiziellen Disney-Fanclub «D23».

«Ich wollte, dass Minnie ihren allerersten Hosenanzug in Disneyland Paris trägt, also habe ich eines meiner ikonischen Kostüme entworfen – einen blauen Smoking – und dabei Stoffe aus verantwortungsvollen Quellen verwendet», so die Designerin.

Das Jubiläum des Vergnügungsparks findet im März statt – pünktlich für den Women’s History Month. Der Women’s History Month, also der Monat der Frauengeschichte, wird vor allen Dingen in den USA gefeiert. Zu Ehren dieses Anlasses wird Minnie Mouse ihr neues Outfit zum ersten Mal tragen.

Gemischte Reaktionen von den Fans

Dass Minnies neues Outfit nicht in ihren Signaturfarben Rot und Weiß gehalten ist, kommt bei vielen Fans nicht gut an. «Ich mag das Konzept von Minnie in einem Anzug, aber wieso sind es nicht ihre Signaturfarben? Macht es wenigstens in Rot. Das Blau sieht langweilig und fehl am Platz aus», findet diese Twitter-Nutzerin:

I like the concept of Minnie in a suit but….why is it not in her signature colors? At least make it red. The blue just looks dull and out of place… — Joruri “Bleppingway” Kha || Endwalker Spoilers (@XaelaJotaro) January 27, 2022

«Ich applaudiere Stella McCartney dafür, dass sie Minnie ins 21. Jahrhundert gebracht hat. Aber dieser Look sieht einfach aus wie ein Pyjama und ich wünschte mir, sie wäre bei Minnies Farbe Rot geblieben», so die vorherrschende Meinung auf Twitter:

I applaud Stella McCartney and Disney for bringing Minnie into the 21st Century. That said, this looks a tad like PJs to me, and I wish Ms. McCartney had stuck with Minnie's traditional colors. — Suzanne DEMOCRACY Du Charme (@SuzanneDuCharme) January 27, 2022

Eine Erklärung, wieso sich Disney für eine blaue Variante entschieden hat, kommt von einem anderen Twitter-User: «Minnie trägt diese Farben in Paris ständig», gibt dieser auf Twitter zu bedenken:

She wears these colors all the time in Disneyland Paris pic.twitter.com/lz9QAbYVSi — Nick Nocera (@nnocera2580) January 27, 2022

Findigen Fans ist auch aufgefallen, dass es nicht ganz das erste Mal ist, dass Minnie in einem Hosenanzug steckt. «Das ist nicht das erste Mal, dass Minnie einen Pantsuit trägt. Beruhigt euch. Dieses Foto ist schon mehrere Jahre alt», erklärt dieser User:

This aint the first time guys chill this photo is years old and no one cared pic.twitter.com/QvajfbtcPh — Nyxie! (@_Nyxie_) January 27, 2022

Einige sind vom Pantsuit aber auch begeistert, wie diese Userin: «Ich bin besessen von diesem Look! Ein Chanel-Moment für Minnie – wirklich ein Mode-Statement! Danke, Stella!»

Neue Outfits für Disney-Charaktere

Minnie Mouse ist nicht das einzige Disney-Maskottchen, das ein neues Tenue bekommt. Auch Mickey, Donald Duck und Pluto & Co. erhalten neue Kleider, wie Disneyland Paris in einem Video zeigt:

Die neuen Outfits beinhalten viele holografische Stoffe und glitzernde Accessoires und werden – gemeinsam mit Minnies neuem Pantsuit – zum 30-Jahr-Jubiläum erstmals im Park präsentiert.

(L'essentiel/Johanna Senn)