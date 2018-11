Was kostet ein Skiurlaub in Ischgl oder Courchevel?

Waren Sie schon mal in Lenggries? Das gar nicht so kleine Skigebiet im bayerischen Alpenvorland – 34 Pistenkilometer und 19 Liftanlagen – zählt laut einer Studie zu den drei günstigsten in ganz Europa. Eine Ferienwohnung in Lenggries kostet pro Nacht nicht einmal 100 Euro – und den Skipass gibt es schon für günstige 38 Euro. In Bansko im bulgarischen Piringebirge ist der Einkehrschwung sogar noch billiger: Hier gibt es die Unterkunft für vier Personen schon ab 66 Euro (Details des Rankings in der Infobox rechts).

Die zehn teuersten Skigebiete in Europa*



1. Courchevel (Frankreich)

2. Zermatt (Schweiz)

3. Baqueira (Spanien)

4. Ischgl (Österreich)

5. Verbier (Schweiz)

6. Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)

7. Kitzbühel (Österreich)

8. Lech am Arlberg (Österreich)

9. Sölden (Österreich)

10. Cortina d'Ampezzo (Italien)



...und die zehn billigsten:



1. Bansko (Bulgarien)

2. Pamporovo (Bulgarien)

3. Lenggries (Deutschland)

4. Schirk (Polen)

5. Bayrischzell (Deutschland)

6. Berchtesgaden (Deutschland)

7. Sauerland (Deutschland)

8. Reit im Winkl (Deutschland)

9. Borowez (Bulgarien)

10. Harrachov (Tschechien)



* Ranking wurde anhand des durchschnittlichen Übernachtungspreises (Dezember bis März) in einem Ferienhaus/Ferienwohnung ermittelt, Quelle: 1. Courchevel (Frankreich)2. Zermatt (Schweiz)3. Baqueira (Spanien)4. Ischgl (Österreich)5. Verbier (Schweiz)6. Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)7. Kitzbühel (Österreich)8. Lech am Arlberg (Österreich)9. Sölden (Österreich)10. Cortina d'Ampezzo (Italien)1. Bansko (Bulgarien)2. Pamporovo (Bulgarien)3. Lenggries (Deutschland)4. Schirk (Polen)5. Bayrischzell (Deutschland)6. Berchtesgaden (Deutschland)7. Sauerland (Deutschland)8. Reit im Winkl (Deutschland)9. Borowez (Bulgarien)10. Harrachov (Tschechien)* Ranking wurde anhand des durchschnittlichen Übernachtungspreises (Dezember bis März) in einem Ferienhaus/Ferienwohnung ermittelt, Quelle: hometogo.at

Eine gute finanzielle Ausrüstung brauchen Skisportler hingegen in den Nobel-Wintersportorten in West- und Mitteleuropa. In Courchevel im französischen Département Savoie legen Urlauber im Februar für eine Ferienunterkunft durchschnittlich 622 Euro ab – pro Nacht wohlgemerkt. Auch in Zermatt (Schweiz, 526 Euro), Baqueira (spanische Pyrenäen, 541 Euro), Ischgl (Österreich, 421 Euro) und Verbier (Schweiz, 399 Euro) bringen «heiße» Preise den Schnee in der Hochsaison zum Schmelzen. Hinzu kommen die Kosten für den Tages-Skipass, die zwischen 50,50 (Ischgl) und 65,40 Euro (Zermatt) betragen. Dann lieber doch in einen «exotischen» Wintersportort wie Bansko?

Anm. Die Zahlen gehen aus einer Erhebung der Preissuchmaschine Home to Go hervor. Die Studie wurde anhand des Durchschnittspreises für eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus erstellt. Auch der Preis für einen Skipass floss in das Ranking ein.

(jt/L'essentiel)