McDonald’s-​​Mitarbeiter verblüfft auf Tiktok

Ein angeblicher Mitarbeiter von McDonald’s hat auf der Videoplattform Tiktok ein Video gepostet und damit einen Hit gelandet. Mit dem Clip will der Nutzer mykah.mykah zeigen, dass der Fast-Food-Riese beim Füllen der Getränke schummle und jede Bechergröße immer die gleiche Füllmenge umfasse. Mittlerweile wurde das Video auf Tiktok über 12 Millionen Mal angeschaut und über 1,6 Millionen Mal geliked.

Geteilt hat der Nutzer seinen Clip unter dem Titel «Sie lügen uns an» und zielt dabei direkt auf McDonald’s ab. Mit den Worten «Leute, ich habe etwas herausgefunden» zeigt er der Community seine «Entlarvung».

Dabei füllt der Tiktoker den kleinsten McDonald’s-Becher randvoll mit Cola und giesst dann den Inhalt in den mittleren Becher, der dann – o Wunder – ebenfalls voll ist. Den mittleren Becher füllt mykah.mykah wiederum in den größten Becher. Auch dieser ist vollständig gefüllt. Fazit: Laut dem Nutzer spielt es keine Rolle, welchen Becher man bestellt – es hat sowieso immer gleich viel vom Getränk drin.

Der Clip hat auf Tiktok zu einer angeregten Diskussion mit viel Augenzwinkern geführt. Knapp 13’000 Kommentare sind es mittlerweile. Für die meisten Nutzer auf Tiktok ist allerdings klar: Nicht McDonald’s trickst, sondern mykah.mykah.

Das sagt McDonald’s zum Video

McDonald’s ist das Video von Tiktoker mykah.mykah bekannt, und man nimmt es mit Humor. «Zauberei ist sehr unterhaltend, doch bei uns ist alles real», teilt Unternehmenssprecherin Deborah Murith auf Anfrage mit. Man könne bestätigen, dass in größere Becher auch entsprechend mehr von einem Getränk gefüllt werde. «Unsere Gäste können drei unterschiedliche Größen bestellen und entsprechend ihrem Durst die passende Getränkemenge wählen.» Pro Bechergröße gebe es einen anderen Knopf an der Getränkemaschine: Mini, Small und Medium. «So können unsere Mitarbeitenden nur den passenden Knopf drücken, und die exakte Menge wird in den Becher gefüllt.» Auch bleibe so die Getränkemenge pro Bechergröße immer gleich. «Unabhängig davon, ob mit oder ohne Eis.»