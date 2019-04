So werdet ihr die Oster-​​Kalorien wieder los

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schokohasen, Schokoeier – an Ostern gab es jede Menge feine Sachen. Da fiel es schwer, den Kalorienbomben zu widerstehen. Wer die jetzt wieder abtrainieren will, muss alles geben. In der Bildstrecke seht ihr sieben Beispiele, um sie wieder von den Hüften wegzukriegen. Die Kalorienangabe bezieht sich jeweils auf 100 Gramm.

(L'essentiel)