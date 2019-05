Du kannst nicht tanzen? Das ist der Grund

Ist Tanzen für dich wie Atmen? Also etwas, was du eigentlich ganz ohne großes Nachdenken über den genauen Prozess einfach machst? Dann gehörst du mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den Leuten, die mit einem guten Taktgefühl geboren sind. Diesen Leuten fällt es einfach, den Rhythmus eines Songs zu interpretieren und sich dazu zu bewegen. Für andere ist nur schon das Klatschen im Takt an einem Konzert eine echte Herausforderung, geschweige denn das Erlernen einer Choreografie.

Du findest Tanzen eher schwierig? Es erfordert die Fähigkeit, Musik zu verarbeiten, den Rhythmus zu verstehen und eine gute Koordinationsfähigkeit. Wie gut wir den Takt eines Tracks verarbeiten können, hat mit unserer Gehirnstruktur zu tun, genau wie das Erlernen von Sprachen oder die Orientierung in einer neuen Stadt.

Hast du Musik im Blut oder nicht?

Nicht nur unser Hirn, auch unser Umfeld und die Erziehung beeinflussen die Art und Weise, wie wir Musik aufnehmen. Laut Meinung mancher haben Leute, die in einem Land aufgewachsen sind, in dem rhythmische Melodien und Tanzen an der Tagesordnung sind, einen viel natürlicheren Zugang zum Tanz. Aber auch Selbstvertrauen spielt eine große Rolle: Wer spürt, dass seine Moves eher an Zuckungen statt an Beyoncé oder Michael Jackson erinnern, hat kaum Lust, sich noch länger den Blicken anderer auszusetzen. So vergeht die Lust, daran zu arbeiten oder überhaupt Freude am Tanz zu finden.

Sollte man das Tanzen also einfach sein lassen, wenn man nicht als Naturtalent geboren wurde? Bitte nicht! Hoffnungslose Fälle gibt es nicht, auch anfänglich tapsige Tänzer entwickelten in Kursen mit der Zeit und Übung ein gutes Gefühl für Takt und Rhythmus. Rhythmisches Bewegen kann also genau wie eine neue Sprache mit ein bisschen Übung erlernt werden – ob im Tanzkurs oder daheim im Wohnzimmer. Everybody dance!

Muss man dich vom Dancefloor wegtragen, oder meidest du ihn, wie es nur geht?

(L'essentiel/gss)