In dieser Villa startete Dr. Dre seine Megakarriere

Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» schätzt das Vermögen von Dr. Dre (54, mit bürgerlichem Namen André Romelle Young) auf 800 Millionen Euro. Circa 500 Millionen davon stammen nur vom Verkauf seiner Anteile der Marke Beats an Apple. Damit ist Dr. Dre hinter Jay-Z der zweitreichste Hip-Hop-Künstler der Welt.

Doch Dr. Dre war nicht immer so vermögend. In den frühen 80er-Jahren verdiente er seine Brötchen als DJ, später schloss er sich der World Class Wreckin' Cru an und begann seine Karriere als Rapper. Erst mit N.W.A gelang Dre der große Durchbruch und auch die Geldquelle begann zu sprudeln. Und so macht es auch Sinn, dass sich Dr. Dre 2000 seine erste standesgemäße Bleibe zulegte.

Rendite in 20 Jahren: Drei Millionen Euro

Standesgemäß bedeutet im Fall von Dr. Dre: Acht Schlafzimmer, 13 Badezimmer, 1505 Quadratmeter Wohnfläche, ein Lift, mit dem die drei Etagen erreichbar sind, ein Salzwasser-Pool mit olympischen Maßen und natürlich darf auch ein Heimkino nicht fehlen. Die Villa liegt im Stadtteil Woodland Hills in Los Angeles und war vor knapp 20 Jahren gar nicht mal so teuer – 2,4 Millionen Euro blätterte Dr. Dre damals hin. Der Verkaufspreis heute? 5,2 Millionen Euro.

Heute wohnt Dr. Dre selbstverständlich noch etwas feudaler. Vor fünf Jahren zog er von Woodland Hills ins noble Brentwood, wo er Gisele Bündchen und Tom Brady ihre 40-Millionen-Villa abkaufte. Außerdem besitzt Dre eine handvoll weiterer Häuser in Los Angeles. Unter anderem kann er seine Wochenenden direkt am Meer in Malibu verbringen oder nach Lust und Laune in seinem 800 Quadratmeter großen Zweithaus in Calabasas abhängen.

Wie die erste fette Villa von Dr. Dre aussieht, das sehen Sie in der Bildstrecke.

(L'essentiel/lme)