Ned Flanders bekommt eigenen Sneaker von Adidas

«Okily-dokily!» – die meisten von uns kennen Ned Flanders als den leichtgläubigen christlichen Nachbarn der Familie Simpson. Dem überfreundlichen Cartoon-Charakter kommt jetzt eine besondere Ehre zu: Adidas bringt einen Ned Flanders Schuh raus.

Dabei hat sich Adidas an der Silhouette seines McCarten-Modells orientiert und ihm einen neuen Look verpasst. Der Sneaker ist hauptsächlich in Braun gehalten, was Neds Haare und ikonischen Schnauz repräsentiert. Ein grüner Lederstreifen steht für Neds grünen Pulli und das rosa Innenfutter ist eine Anspielung auf sein rosa Polohemd darunter.

via GIPHY

Stickereien sorgen für einen mokassinähnlichen Look, der Ned Flanders sicher auch im realen Leben gefallen würde. Bis auf das goldene Kleeblatt Logo von Adidas gibt es auf dem Schuh kein Branding. Zumindest keines, das auf die Inspiration aus Springfield hindeutet.

Schuhschachtel im Simpsons-Look

Einzig bei der Kartonbox wird dann eindeutig klar, dass es sich bei diesem Schuh um eine Simpsons-Kollaboration handelt. Auf dieser ist Ned Flanders zu sehen, wie er vor seinem Laden für Linkshänder, dem Leftorium, steht und eine Tafel hochhält auf der «Linkshänder sind super!» steht.

Wer selbst ein paar dieser Sneakers ergattern will, kann sein Glück ab dem 3. Oktober auf der Website von Adidas UK versuchen. Der Schuh kostet umgerechnet etwa 110 Euro.

(L'essentiel/Johanna Senn)