Holzkohle oder Gas: Welcher Grill soll es sein?

Eher klassisch und gesellig, oder doch lieber praktisch und schnell? Holzkohle- oder Gasgrill? Vor dem Kauf sollten einige Punkte beachten werden. Immerhin ist das Grillen in einigen Wohngegenden nicht erlaubt. «Es kann vorkommen, dass das Grillen wegen des entstehenden Rauchs verboten ist, da dieser die Nachbarn belästigen könnte. In diesem Fall kommt die Verwendung eines Holzkohlengrills gar nicht erst in Frage» erklärt Allan Vennet, Abteilungsleiter bei Hornbach.

Der Rest sei reine Geschmackssache. Ein Holzkohlengrill verleihe dem Fleisch und dem Gemüse einen rauchigeren Geschmack, was bei einem Gasgrill nicht der Fall sei. Wem das Anzünden des Grills allerdings zu lästig ist und sich deshalb für einen Gasgrill entscheidet, sollte sich vor dem Kauf unbedingt beraten lassen. «Das Anschlusssystem der Gasflasche ist von Land zu Land unterschiedlich», so der Experte. Daher sei es wichtig, die geeignete Gasart auszuwählen. Butan lasse sich beispielsweise nicht gut lagern. Auch auf den Druck des Ventils muss jederzeit geachtet werden.

Neben Weber, der wohl bekanntesten Marke, würde sich derzeit auch Char-Boil an wachsendem Erfolg erfreuen. «Von der Qualität her gibt es kaum Unterschiede. Beide Hersteller bieten ähnliche Edelstahlgasgrills an. Diese sind pflegeleicht und langlebig», so Vennet. Ebenfalls bei den Verbrauchern beliebt sind Grills mit integriertem Thermometer – diese eignen sich besonders zum Schmoren. Als Alternative nennt der Experte den Hybridgrill, der Holzkohle- und Gasgrill vereint.

