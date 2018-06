So verleihen Sie Popcorn den Geschmacks-​​Kick

Kokosöl anstatt Butter

Zugegeben, buttriges Kino-Popcorn ist geschmacklich schwer zu toppen. Wer aber einmal eine leichtere Variante ausprobieren will, kann die Butter in der Pfanne durch Kokosöl ersetzen. Das Pflanzenfett ist sehr hitzestabil, spart Kalorien und ist geschmacklich eher neutral. Aber Achtung: Anstatt jetzt aufs Popcorn Zucker, Caramel oder Unmengen Salz draufzuschütten, probieren Sie als fitte Alternative eines unserer 5 Toppings.

Popcorn-Grundrezept für 1 Portion

75 g Popcorn-Mais

3 EL Kokosöl

Zubereitung

1. Um das Popcorn zuzubereiten, das Kokosöl in einen hohen Topf geben und auf mittlerer Stufe erhitzen. Dann etwa drei Maiskörner in das Öl geben und abwarten, bis diese anfangen zu poppen. Ist das Öl heiß genug, den restlichen Mais in den Topf geben und den Topf für 30 Sekunden von der Herdplatte ziehen. Zurück auf die Herdplatte stellen und erhitzen, bis kein Popcorn-Knallen mehr zu hören ist. Dabei häufig am Topf rütteln, sonst brennt das Popcorn an.

2. Die Zutaten nach Wahl (siehe Toppings unten) zum noch warmen Popcorn geben und gut mischen.

Toppings

Chili-Curry

1 TL Chilipulver

1 TL Currypulver

1 TL Salz

Parmesan-Petersilie

50 g sehr fein geriebener Parmesan (vegane Variante: Fein geriebene Cashew-Nüsse oder Hefeflocken)

1 Bund Petersilie, gehackt

1/2 TL grobes Meersalz

Matcha-Vanille

1 bis 2 TL Matcha-Pulver

1 Prise Vanille

1 Prise Meersalz

Schokolade-Zimt

1 EL Kakaopulver

1 TL Zimt

1 TL Vanille-Extrakt

Kokos-Ananas

1 EL Kokosflocken

1 Handvoll getrocknete Ananasringe, zerkleinert

1 Prise Salz

Ob mit Butter oder Kokosöl: Popcorn ist und bleibt ein super Snack, mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen, ganz ohne Gluten und mit weniger Kalorien als Chips und Co.

Was ist Ihre Lieblingssorte? Wir freuen uns auf neue Rezepte!

(L'essentiel/gss)