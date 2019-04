Dieses Insta-​​Model traute sich nicht mehr vor die Tür

Artikel per Mail weiterempfehlen

Georgia Gibbs aus dem australischen Perth war vergangenes Jahr auf dem bisherigen Höhepunkt ihrer Model-Karriere angelangt: Sie jettete zwischen Melbourne und Los Angeles hin und her, durfte sich über Hunderttausende Instagram- und Youtube-Follower freuen und wurde auf der ganzen Welt für diverse Kampagnen gebucht, so unter anderem für ein Bikini-Shooting des Magazins «Sports Illustrated». Doch dann begann sich das Blatt für die heute 23-Jährige zu wenden.

Anfang 2018 wurde bei ihr chronische Müdigkeit diagnostiziert, während gleichzeitig ein ihr nahe stehendes Familienmitglied schwer krank wurde. Zudem trennte sich das Model von ihrem damaligen Freund. «Aber anstatt auf mich und meine Gesundheit zu achten, arbeitete ich einfach weiter», erzählt sie gegenüber dem australischen News-Portal News.com.au.

Infizierte Wunde, Reizdarm-Syndrom und Pilzinfektion

Die Abwärtsspirale drehte sich weiter: Im Mai musste sich Gibbs einer Magenoperation unterziehen, nach der sich ihre Wunde infizierte. Zudem wurde bei ihr unter anderem das Reizdarm-Syndrom sowie eine großflächige Pilzinfektion diagnostiziert.

Es ging nicht lange, bis ihr Körper auch äußerlich Symptome zeigte und zwar in Form von zahlreichen, roten Pickeln. In nur 30 Tagen war ihr ganzen Gesicht davon übersät. «Ich war bekannt für meine makellose und reine Haut, doch plötzlich war mein Gesicht von juckender, schmerzhafter und schwerer Akne gezeichnet», erinnert sich Gibbs.

Ich habe beschlossen, einfach drinnen zu bleiben

Das Model musste viele Aufträge absagen, verließ ihr Haus für fast zwei ganze Monate kaum noch und kämpfte mit Depressionen. «Weil die Akne so schnell und aus dem Nichts auftrat, fragten mich die Leute auf der Straße stets erschrocken, was denn mit meinem Gesicht passiert sei. Also habe ich beschlossen, einfach drinnen zu bleiben.»

Und das, obwohl sie zuvor mit ihrer Freundin, dem Plus-Size-Model Kate Wasley die «Body-Positivity»-Bewegung AnyBody Co gestartet hat. Auf ihrer Homepage ermunterten die beiden mehr als 250.000 Frauen, ihren Körper zu lieben, auch wenn er nicht perfekt ist. Doch als die Akne kam, habe Gibbs ihre eigenen Vorsätze «einfach vergessen».

Frauen sollen auf ihren Körper hören

Hilfe bot schlussendlich eine Behandlung mit chinesischer Medizin: Fünf Monate später sah ihre Haut schon viel besser aus und Georgia fühlte sich endlich wieder wie sich selbst.

Seither hat das Model ihre Geschichte auf diversen Social Media-Kanälen geteilt. Ihre Message: «Auch Models sind nicht perfekt.»

(L'essentiel/rab)