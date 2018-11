Sie haben Burger bis jetzt immer falsch gegessen

Schlemmermäuler sind mit der Problematik vertraut: Der Burger sieht auf dem Teller einfach unwiderstehlich aus, doch schon nach dem ersten Biss ins Brötchen gerät die fettige Herrlichkeit völlig aus den Fugen. Die Zutaten gleiten durch die Finger, erst flutscht die Tomatenscheibe davon, dann der Salat und dann auch noch die Soße. Fertig ist der Frikadellen-Kuddelmuddel.

Doch die Sauerei lässt sich mit einer simplen Methode vermeiden. Eingeschworene Burger-Fans schwören auf einen Trick: «Sesam, wende dich!», lautet die Devise.

Besseres Geschmackserlebnis

«Die obere Brötchenhälfte ist meistens dicker als die untere», erklärt der Blogger Simon Dukes in einem Artikel von Business Insider. «Um ein besseres Geschmackserlebnis zu erzielen, sollten sie den Burger daher vor dem Zubeißen umdrehen.» Ja, genau: Umdrehen. Haben Sie noch nie gemacht? Ein Versuch lohnt sich.

Die Erklärung für die Wendetechnik klingt einleuchtend: Durch das Aufdenkopfstellen des Burgers sinkt die Gefahr, dass das sensible Gebilde in Ihren Händen zusammenbricht. Die dickere, meist mit Sesam bestreute Seite des Brötchens sei besser dafür geeignet, die Last von Patty, Tomate & Co. zu tragen, sagt Dukes. Sein Ratschlag: «Ein echter Connaisseur sollte seinen Burger stets umgedreht essen.» Angeblich schmeckt der Fast-Food-Klassiker dann auch besser, wie ein User auf Reddit anmerkt:«Die Zunge kommt zuerst mit der Garnierung in Berührung und dann erst mit der Frikadelle. Das ist der Idealfall.»

Aber stimmt das auch? Probieren Sie es mal aus!

Wie lautet Ihre geheime Burger-Verzehrmethode? Schmeckt das Frikadellen-Sandwich umgedreht wirklich besser? Schreiben Sie uns im Kommentarfeld.

(jt/L'essentiel)