Darum haben wir im Herbst mehr und besseren Sex

Heiße Sommernächte und kuschelige Wintertage, doch was ist im Herbst? Obwohl der Herbst oft mit schlechter Stimmung verbunden wird, haben wir in diesen Monaten den wohl besten und intensivsten Sex des Jahres.

Das berichten zumindest Wissenschaftler der Universität München. Während Frauen viel Östrogen ausschütten, steigt bei Männern die Bildung von Testosteron. Und beides steigert die Lust auf Sex und fördert zudem das Liebesleben.

Wahrscheinlichkeit auf Sex steigt

Außerdem sorgt die bunte Jahreszeit dafür, dass mehr Zeit zu Hause mit dem Partner verbracht wird, womit auch die Wahrscheinlichkeit auf Sex steigt. Und das hat auch seine Auswirkungen!

So kamen in den Jahren 2018 und 2019 im Juli, also neun Monate später die meisten Babys zur Welt. Das zeigen die Zahlen des statistischen Bundesamtes.

(L'essentiel/wil)