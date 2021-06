Wassermelone soll gegen Muskelkater helfen

Wenn die Temperaturen jetzt sommerlich werden, ist es wichtig, den Körper hydriert zu halten. Mindestens zwei Liter Wasser am Tag zu trinken, hält die Haut feucht, beugt Faltenbildung vor und hilft vor dem sommerlichen Hitzekollaps. Wer bei 30 Grad nach einem Snack gelüstet, dem sei die Wassermelone empfohlen: Süß, erfrischend und dazu noch kalorienarm - 100 Gramm haben etwa 38 Kalorien, da sie zu 93 Prozent aus Wasser besteht. Damit kann sie auch zu den Durstlöschern gezählt werden.

Das Kürbisgewächs ist eine zudem eine wahre Vitaminbombe. Neben einem hohen Gehalt an Carotinoiden, vor allem Lycopin, enthält die Wassermelone mit Vitamin C, Eisen, Natrium, Vitamin B6 und B1, Magnesium und Kalium eine ganze Reihe weiterer wertvoller Nährstoffe. Damit stärkt sie das Immunsystem, schützt vor Augenkrankheiten und Krebs und reduziert das Risiko an Arteriosklerose oder Arthritis zu erkranken. Zudem hat sie eine entzündungshemmende Wirkung und ist gut für Herz und Gefäße

Wirkung auf den Muskelkater

Auch nach dem Workout kann ein Glas Wassermelonensaft erfrischend und heilsam sein. Wie im Journal of Agricultural and Food Chemistry berichtet wird, haben spanische Forscher der Universidad Politécnica de Cartagena getestet, welche Wirkung natürlicher Wassermelonensaft auf die Entstehung von Muskelkater hat. Dazu wurden zwei Varianten von Wassermelonensaft getestet. Einer wurde extra zusätzlich mit L-Citrullin angereichert und ein Getränk blieb naturbelassen.

Das Ergebnis: Saft aus Wassermelonen, egal ob natürlich oder mit Aminosäure angereichert, mildert Muskelkater und Beschwerden durch übersäuerte Muskeln nach dem Sport. Dabei konnte der Körper das im natürlichen Saft enthaltene, unbehandelte L-Citrullin leichter verwerten als das künstliche.

(L'essentiel/sp)